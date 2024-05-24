Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Sanayi İşbirliğiyle Fotovoltaik ve Silisyum Teknolojileri Araştırma Merkezi Kurulacak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Sanayi İşbirliğiyle Fotovoltaik ve Silisyum Teknolojileri Araştırma Merkezi Kurulacak

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Sanayi İşbirliğiyle Fotovoltaik ve Silisyum Teknolojileri Araştırma Merkezi Kurulacak

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve CMB Solar Enerji AŞ işbirliğiyle kurulacak olan Fotovoltaik ve Silisyum Teknolojileri Araştırma Merkezi, güneş enerji sistemlerinin yerli imkanlarla üretimini sağlayacak. Merkez, güneş enerjisi sektöründe yenilikler yaparak Türkiye'nin sürdürülebilir enerji hedeflerine katkıda bulunacak.

24.05.2024 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve sanayi işbirliğinde kurulacak "Fotovoltaik ve Silisyum Teknolojileri Araştırma Merkezi"nde güneş enerji sistemleri yerli imkanlarla üretilecek.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ve CMB Solar Enerji AŞ Üst Yöneticisi Cengiz Ertaş, üniversitenin senato salonunda düzenlenen törende, "Fotovoltaik ve Silisyum Teknolojileri Araştırma Merkezi"nin protokolünü imzaladı. Törende Çinli firmanın yetkilileri de hazır bulundu.

Törende konuşan Uslu, araştırma merkezinin, üniversitenin araştırma kapasitesini ve sanayi işbirliğini daha da güçlendireceğini söyledi.

Bilimsel araştırmaları sanayi uygulamalarıyla birleştirerek tamamen yerli ve milli teknolojiler geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Uslu, "Üniversite olarak akademik ve bilimsel faaliyetlerimizi, hidrojen ve yakıt pilleri alanında uzmanlaşan üniversite olarak bu alanda da ülkemizin değişimine destek vermekten çok mutluyuz. Firmamıza bizi tercih ettiği için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

CMB Solar Enerji AŞ Üst Yöneticisi Cengiz Ertaş da işbirliğinin yenilenebilir enerji alanındaki inovasyonları bir adım öteye taşıyacağını ve sektörün geleceğine yön vereceğini aktardı.

Merkez sayesinde, güneş enerjisinin daha verimli ve ekonomik kullanımını sağlayarak, sürdürülebilir bir dünya için önemli adımlar atacaklarını dile getiren Ertaş, şunları kaydetti:

"2 yıllık bir çalışma. Yenilenebilir enerji alanında henüz daha tam yerlilik oranına kavuşmamıştık. Üniversitede kuracağımız AR-GE bölümümüzle hem yarı iletken çip çalışmalarımız hem de fotovoltaik alanındaki çalışmalarımızla yetişecek değerli mühendisler sayesinde Türkiye'de yenilenebilir enerji alanında yüzde 100 yerlilik oranını sağlamış olacağız. Bu kapsamda bu sözleşmeyi imzalıyoruz. Sene sonunda da AR-GE projemizin temellerini atacağız."

Araştırma merkezinin müdürlüğünü yapacak Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ayşe Seyhan ise merkezin fotovoltaik alanında hem AR-GE çalışmaları hem de yetişmiş insan gücüne katkı sağlayacağına dikkati çekerek, bu alanda ülkede ve Orta Doğu'daki en önemli araştırma merkezlerinden biri olmayı hedeflediklerini söyledi.

Kurulacak merkez, güneş enerjisi sektöründe yapacağı yeniliklerle Türkiye'nin sürdürülebilir enerji hedeflerine önemli katkılarda bulunacak.

"Kumdan panele güneş enerjisi" konseptiyle faaliyet gösterecek merkez, ham maddeden son ürüne kadar güneş enerjisinin tüm aşamalarını içeren kapsamlı çalışma ortamı sağlayacak. Bu çerçevede, silisyumun saflaştırılması, silisyum külçe, silisyum dilim üretimi, fotovoltaik hücrelerin üretimi, güneş panellerinin montajı ve performans optimizasyonu gibi süreçlerin tümü titizlikle ele alınacak.

Kaynak: AA

Türkiye, Güneş, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Sanayi İşbirliğiyle Fotovoltaik ve Silisyum Teknolojileri Araştırma Merkezi Kurulacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:37 Aracına bindiği taksiciyi öldüren zanlı hakkında ilk duruşmada karar Aracına bindiği taksiciyi öldüren zanlı hakkında ilk duruşmada karar
11:09 Okul müdüründen 4 buçuk milyon liralık ek ders vurgunu Parasını çaldığı öğretmenlerden bir de istekte bulunmuş Okul müdüründen 4 buçuk milyon liralık ek ders vurgunu! Parasını çaldığı öğretmenlerden bir de istekte bulunmuş
10:31 Seçime de toplantıya da damga vurdular Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti’yi karıştırdı Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı
09:01 Çin’den Tayvan’ı işgal denemesi Ada’yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar Çin'den Tayvan'ı işgal denemesi! Ada'yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar
01:25 İran, Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı İran, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı
11:57 3 Fenerbahçeli, olaylı derbi hakkındaki soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi 3 Fenerbahçeli, olaylı derbi hakkındaki soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi
11:51 Pucca’nın ev sahibi fotoğrafları paylaşıp ateş püskürdü: Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum Pucca'nın ev sahibi fotoğrafları paylaşıp ateş püskürdü: Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum
11:44 Beşiktaş, Avrupa Ligi biletini kaptı İşte play-off turundaki muhtemel rakipleri Beşiktaş, Avrupa Ligi biletini kaptı! İşte play-off turundaki muhtemel rakipleri
11:21 Bunu sadece 3 kişi yapabildi Serdar Topraktepe’den tarihi başarı Bunu sadece 3 kişi yapabildi! Serdar Topraktepe'den tarihi başarı
11:09 Uyuşturucu davası adliyeyi savaş alanına çevirdi Savcının talebini duyunca birbirlerine girdiler Uyuşturucu davası adliyeyi savaş alanına çevirdi! Savcının talebini duyunca birbirlerine girdiler
10:33 Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı
10:28 Boşanma söylentisiyle gündeme gelen Zeynep Demirel sitem etti: Bu çok vicdansızca bir hareket Boşanma söylentisiyle gündeme gelen Zeynep Demirel sitem etti: Bu çok vicdansızca bir hareket
10:28 Tırın dorsesi kamyoneti hurdaya çevirdi Aynı aileden 3 kişi feci şekilde can verdi Tırın dorsesi kamyoneti hurdaya çevirdi! Aynı aileden 3 kişi feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 12:50:53. #1.13#
SON DAKİKA: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Sanayi İşbirliğiyle Fotovoltaik ve Silisyum Teknolojileri Araştırma Merkezi Kurulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement