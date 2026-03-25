Nijerya İthalata Bağlı Kalıyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

25.03.2026 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya, yerli rafineri kapasitesindeki artışa rağmen akaryakıt ihtiyacını ithalatla karşılıyor.

Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Heineken Lokpobiri, ülkesinin yerli rafineri kapasitesinde kaydedilen artışa rağmen akaryakıt ihtiyacını karşılamak için hala ithalata bağımlı olduğunu söyledi.

Ulusal basındaki haberlere göre Lokpobiri, S&P Global tarafından ABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde düzenlenen "CERAWeek" konferansında konuştu.

Bakan Lokpobiri, Nijerya'nın son yıllarda yerli rafinaj kapasitesini önemli ölçüde artırdığını belirtti.

Buna rağmen mevcut üretimin ülkenin toplam tüketimini karşılamaya yetmediğini vurgulayan Lokpobiri, "Henüz yerli üretimin tek başına toplam tüketimi karşılayabildiği bir noktada değiliz." ifadesini kullandı.

Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkelerinden biri olan Nijerya'da yerli üretimin akaryakıt arzındaki payının giderek arttığını aktaran Lokpobiri, ancak ithalatın halen tedarik zincirinin önemli bir parçası olmaya devam ettiğini kaydetti.

Lokpobiri, yerli rafineri kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü, bu süreçte akaryakıt ithalatının kaçınılmaz olacağını sözlerine ekledi.

37 milyar varillik petrol rezervi

Nijerya'nın tespit edilen 37 milyar varil petrol rezervi, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatında 6. sırada yer alıyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, petrol alanlarına yönelik sabotajlar, çatışmalar ve adam kaçırma olayları yaşanıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Nijerya, Enerji, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 14:57:16. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.