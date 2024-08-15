Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, incir üreticileriyle buluştu - Son Dakika
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Ekonomi

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, incir üreticileriyle buluştu

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, incir üreticileriyle buluştu

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Fadıllı Mahallesi'ndeki incir hasadına katılarak üreticilerle konuştu. Üreticilerin, ihracatçıların düşük fiyat vermelerinden dolayı yaşadıkları sorunları dinleyen Başkan Şadi Özdemir, kooperatif kurarak bu sorunun üstesinden gelinebileceğini ifade etti.

15.08.2024 10:00  Güncelleme: 10:03
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Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Fadıllı Mahallesi'ndeki incir hasadına katılarak üreticilerle konuştu. Üreticilerin, ihracatçıların düşük fiyat vermelerinden dolayı yaşadıkları sorunları dinleyen Başkan Şadi Özdemir, kooperatif kurarak bu sorunun üstesinden gelinebileceğini ifade etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ünü ülke sınırlarını aşan Bursa'nın coğrafi işaretli meyvesi Bursa siyah inciri ve beyaz incir hasadına katıldı. Sabahın erken saatlerinde Fadıllı Mahallesi'ndeki incir hasadına katılan Başkan Şadi Özdemir, üreticinin sorunlarını dinledi.

NİLKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ayyılmaz ve Fadıllı Mahallesi Muhtarı Nail Gülmez'in de yer aldığı incir hasadında, hem üreticilerle hem de incir toplayan çalışanlarla sohbet eden Başkan Şadi Özdemir, üretim ve satış konusunda yaşanan sorunları konuştu. Düşük fiyat veren ihracatçılardan yakınan üreticilere önerilerde bulunan Başkan Şadi Özdemir, kooperatifleşmenin önemini aktardı. Büyük emekler verilerek, yetiştirilen ürünlere ihracatçıların döneme göre farklı fiyatlar verdiğini hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, buradaki ana problemi "birlikte hareket edememek" olarak özetledi. İhracatçıların örgütlü hareket ederken, üreticinin bu konuda eksik kaldığını belirten Başkan Şadi Özdemir, "6-7 ihracatçı buradan incir topluyor ve istediği gibi fiyatlarla oynuyor" diye konuştu.

Kooperatifleşmenin üreticilere hem ekonomik, hem de organizasyonel açıdan büyük fayda sağlayacağını belirten Başkan Şadi Özdemir, bölgesel tarımın kalkınması için birlikte hareket etmenin önemini vurguladı. Buradaki sorunları aşmak için büyük bir kooperatif kuracaklarını söyleyen Başkan Şadi Özdemir, bu konudaki düşüncelerini şöyle aktardı: "Bütün bölgelerde kooperatif örgütlenmesini yapacağız. Sonra bunun üst birliğini kuracağız. Emek sömürüsünü ortadan kaldıracağız. Buradan bütün köylülerimize sesleniyorum. Mutlaka örgütlenin. Kooperatif kurun ve birlikte hareket etmeyi başarın."

Üreticilere destek olma ve iş birliğini güçlendirme konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, NİLKOOP aracılığıyla Nilüfer Bostan satış noktalarında da bu ürünleri satacaklarını sözlerine ekledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, incir üreticileriyle buluştu - Son Dakika

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