Nilüfer'de Tıbbi ve Aromatik Bitki İşleme Tesisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Nilüfer'de Tıbbi ve Aromatik Bitki İşleme Tesisi Açıldı

Nilüfer\'de Tıbbi ve Aromatik Bitki İşleme Tesisi Açıldı

Nilüfer'de, BEBKA desteğiyle kurulan Tıbbi ve Aromatik Bitki İşleme Tesisi, çiftçilere ürünlerini işleyerek katma değer kazandırma fırsatı sunuyor. Tesis, 3 bin 500 litre kapasiteyle çalışacak ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlaması hedefleniyor.

14.11.2024 12:47  Güncelleme: 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer'de Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteği ve Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) işbirliği ile hayata geçirilen Nilüfer Tıbbi ve Aromatik Bitki İşleme Tesisi açıldı.

Tıbbi aromatik bitki üreticilerinin ürünlerini işleyerek katma değerli hale getirecekleri tesis 3 bin 500 litre kapasiteyle çalışıyor. İhtiyaca göre kapasitenin artacağı ifade edilirken, çiftçilerin cüzi bir fiyatla tesisten yararlanacağı açıklandı.

Açılış programında yaptığı konuşmada tarımsal kalkınmaya büyük bir önem verdiklerini söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Tarımı önemseyen hatta ilk sıraya alan bir anlayışa sahibiz. Bu nedenle tesisimizi kentimize kazandırmanın heyecanı ve gururu içerisindeyiz. Tesisimizin Bursa'da bir ilk olması da ayrı bir gurur kaynağımız. Bu tesis bir üretim merkezi olmanın ötesinde aynı zamanda bölgesel kalkınma ve sürdürülebilir tarım alanlarında önemli bir yere sahip olacaktır. Dünyada tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanımı hızla artıyor. Bizler de bu hıza ayak uydurmak için çaba sarf ediyoruz. Bu tesisle yerel yöneticilerimizi teknolojiyle buluşturarak bu alanda güçlü bir yapı oluşturmak istedik. Bursa için bir ilk olan bu tesis sayesinde bölgemizde tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin artması en büyük hedefimizdir. Tıbbi ve aromatik bitkiler yıllardır halk tarafından kullanılan kültürel mirasımızın da bir parçasıdır. Tıbbi ve aromatik bitkiler ilaç hammaddesi olarak sağlık alanında değil kozmetik, temizlik, gıda, doğal boya ve tarımsal mücadele gibi birçok alanda kullanılıyor. Böylesine değerli bitkilerin üretiminin artmasını istiyoruz. Tesisimizin kapasitesi şu an için 3 bin 500 litre olup ihtiyaca göre de arttırılabiliyor. Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimini yapan çiftçilerimiz cüzi bir ücret karşılığında burada bitkilerin uçucu yağlarını ve hidrosellerini elde edebilecekler. Nilüferin yanı sıra çevre illerde yetiştirilen lavanta, nane, biberiye, adaçayı, ölmez otu, melisa, tıbbi papatya, kekik defne gibi onlarca çeşit bitki burada işlenerek üreticilerin ürünlerine katma değer sağlayacak. BEBKA 2002 yılı kırsal kalkınma mali destek programı tarafından hibe almaya hak kazanarak faaliyete geçirdiğimiz bu tesisisin üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Çevre, Tarım, bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nilüfer'de Tıbbi ve Aromatik Bitki İşleme Tesisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
12:33 Ankara ve İstanbul’un ardından Beykoz Belediyesi’ne de inceleme başlatıldı Ankara ve İstanbul'un ardından Beykoz Belediyesi'ne de inceleme başlatıldı
12:00 MSB’den “Yeni harekat gelecek mi“ sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır MSB'den "Yeni harekat gelecek mi?" sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır
11:16 Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler
11:15 Bakan Tekin’den CHP’li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt Bakan Tekin'den CHP'li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt
17:47 Nuri Şahin, Süper Lig’in yıldızına kafayı taktı Nuri Şahin, Süper Lig'in yıldızına kafayı taktı
17:38 Görenler cep telefonuna sarıldı, itfaiye ağ atıp yakaladı Görenler cep telefonuna sarıldı, itfaiye ağ atıp yakaladı
17:37 Narin’in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı
17:18 Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın
17:14 Hep kazanan Musk’a kötü haber Hep kazanan Musk'a kötü haber!
17:06 Mike Tyson-Jake Paul maçının servet değerindeki biletleri boks tarihine geçti Mike Tyson-Jake Paul maçının servet değerindeki biletleri boks tarihine geçti
17:06 Galatasaraylı Yiğit’in organları 4 çocuğa umut oldu Galatasaraylı Yiğit'in organları 4 çocuğa umut oldu
17:05 Özlem Zengin’den İzmir’deki Trajik Olaya İlişkin Açıklama: ’Sebep Sadece Ekonomik Değil’ Özlem Zengin'den İzmir'deki Trajik Olaya İlişkin Açıklama: 'Sebep Sadece Ekonomik Değil'
17:01 Mahruki’ye Sosyal Medya Nedeniyle Soruşturma Mahruki'ye Sosyal Medya Nedeniyle Soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 13:06:53. #1.11#
SON DAKİKA: Nilüfer'de Tıbbi ve Aromatik Bitki İşleme Tesisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.