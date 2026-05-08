Nisan 2026 Yatırım Verileri Açıklandı
Nisan 2026 Yatırım Verileri Açıklandı

08.05.2026 10:48
BIST 100 endeksi en yüksek reel getiriyi sağlarken, yıllık bazda en çok kazandıran külçe altın oldu.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK)verilerine göre, Nisan 2026'da aylık, 3 aylık ve 6 aylık dönemlerde en yüksek reel getiriyi BIST 100 endeksi sağlarken; yıllık bazda en çok kazandıran külçe altın oldu.

TÜİK'in verilerine göre, Nisan 2026'da aylık bazda en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde gerçekleşti. TÜİK'in açıkladığı "Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları" verilerine göre, BIST 100 endeksi, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,05, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 3,04 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı.

Aynı dönemde Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 0,08, euro yüzde 0,73, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,60, Amerikan doları yüzde 1,80 ve külçe altın yüzde 6,85 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi yüzde 1,05, euro yüzde 1,69, DİBS yüzde 2,55, Amerikan doları yüzde 2,75 ve külçe altın yüzde 7,76 oranında reel kayıp yaşattı.

Üç aylık değerlendirmede de BIST 100 endeksi yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Endeks, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,16, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1 oranında reel getiri sundu. Aynı dönemde külçe altın, her iki hesaplama yöntemine göre de en fazla kaybettiren yatırım aracı olarak kaydedildi.

Altı aylık değerlendirmede BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,58, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,71 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı. Aynı dönemde Amerikan doları, her iki endekse göre de en fazla kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede ise en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti. Külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 32,18, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 28,41 oranında yatırımcısına reel kazanç sağladı.

Yıllık bazda BIST 100 endeksi, DİBS ve mevduat faizi yatırımcısına reel getiri sağlarken; euro ve Amerikan doları her iki endekse göre de yatırımcısına kaybettirdi.

Kaynak: ANKA

