Nisan Ayında Ticaret Satış Hacmi Yüzde 4,6 Azaldı

Ekonomi

Ticaret satış hacmi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,6 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Nisan ayı ticaret satış hacmi endeksini açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi (2021=100) 2024 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 19,0 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 4,5 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 10,2 arttı.

Ticaret satış hacmi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,6 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 4,7 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,7 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,8 azaldı. - İSTANBUL