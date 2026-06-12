Nisan'da Süt Toplama Miktarı Düştü - Son Dakika
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Nisan'da Süt Toplama Miktarı Düştü

12.06.2026 10:25
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Nisan ayında ticari süt işletmeleri 994 bin 137 ton süt topladı, bir önceki aya göre %1.3 azaldı.

Bir önceki ay 1 milyon 7 bin 179 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Nisan ayında yüzde 1,3 oranında azalarak 994 bin 137 ton oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 arttı, Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli bir değişiklik göstermedi.

Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 3,4 arttı, ayran üretimi yüzde 11,7 arttı, yoğurt üretimi yüzde 13,4 arttı, içme sütü üretimi yüzde 7,9 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 7,7 azaldı. Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 2,9 arttı, ayran üretimi yüzde 11,1 arttı, yoğurt üretimi yüzde 11,1 arttı, içme sütü üretimi yüzde 6,7 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 2,4 azaldı.

Bir önceki ay 1 milyon 7 bin 179 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Nisan ayında yüzde 1,3 oranında azalarak 994 bin 137 ton oldu.

Bir önceki ay 164 bin 354 ton olan içme sütü üretimi Nisan ayında yüzde 6,0 oranında azalarak 154 bin 447 ton olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nisan'da Süt Toplama Miktarı Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Özlem Kocabaş Özlem Kocabaş:
    işte bu da böyle bir şeydir, yüzde 1.3 azalmışız bir ay için çok önemli değildir bu. Ne yapsınız hayvancılık işi mevsime bağlı birşeydir, bazen az bazen çok üretim yapılır. Endişelenecek bir durum görmüyorum açıkçası, üretim rakamlarına bakınca genel olarak yükselmişiz yılda. 0 0 Yanıtla
  • Yahya Güler Yahya Güler:
    umarım bu düşüş geçici bir şeydir çünkü süt ürünleri çok önemli bizim için. diğer taraftan yoğurt ve ayran üretiminin arttığını görmek güzel tabii. 0 0 Yanıtla
  • Sezgi Aydın Sezgi Aydın:
    nisan ayında böyle düşüş olması biraz düşündürücü yani hayvanlara ne oluyo acaba 0 0 Yanıtla
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