Nisan Enflasyonu: Yıllık %37,86

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayında tüketici enflasyonunun aylık yüzde 3, yıllık yüzde 37,86 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Nisan 2025 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 3, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 13,36, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,86 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 48,73 arttı.

Tüketici enflasyonunda en yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 36,09 artış, ulaştırmada yüzde 22,76 artış ve konutta yüzde 74,07 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 9,21, ulaştırmada yüzde 3,84 ve konutta yüzde 9,98 oldu.

GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK YÜZDE 2,01 ARTIŞ

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,01 artış, ulaştırmada yüzde 3,80 artış ve konutta yüzde 4,66 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,51, ulaştırmada yüzde 0,57 ve konutta yüzde 0,74 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı nisan ayı itibarıyla, 18 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 121 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

YILLIK ÜRETİCİ ENFLASYONU YÜZDE 22,50

Yurt içi üretici fiyatları ise nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,76, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 10,19, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,50 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 32,65 artış gösterdi.