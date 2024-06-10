Nisanda Sanayi Üretim Endeksi Yüzde 4,9 Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Nisanda Sanayi Üretim Endeksi Yüzde 4,9 Azaldı

Nisanda Sanayi Üretim Endeksi Yüzde 4,9 Azaldı

Sanayi üretim endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 4,9, yıllık bazda yüzde 0,7 azalış gösterdi. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 12,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,5 azaldı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 4,9 azalış kaydetti.

10.06.2024 10:35
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Sanayi üretim endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 4,9, yıllık bazda yüzde 0,7 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azalış kaydetti.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, nisanda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,6 artarken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,5 azaldı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 3,45 azalış oldu.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 4,9 azalış kaydetti.

Söz konusu ayda sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 1,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,7 azalış gösterdi.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

Yıllar/AylarOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık

202112,59,116,966,842,623,99,813,18,78,710,913,1

2022612,38,19,478,120,90,12,3-1,71,7

20234-8,80,4-1,30,20,98,23,55,12,722,3

20241,311,14,6-0,7

Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Madencilik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nisanda Sanayi Üretim Endeksi Yüzde 4,9 Azaldı - Son Dakika

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