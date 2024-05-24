Nisanda Türkiye'de 6 bin 586 şirket ve kooperatif kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Nisanda Türkiye'de 6 bin 586 şirket ve kooperatif kuruldu

Nisanda Türkiye\'de 6 bin 586 şirket ve kooperatif kuruldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yayımlanan verilere göre, nisanda bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 27,1 azalırken, kapanan şirket sayısı yüzde 10,2 arttı. Nisanda kurulan şirketlerin yüzde 85,7'si limitet şirket, yüzde 11,6'sı anonim şirket ve yüzde 2,7'si kooperatiflerden oluştu. Ayrıca, nisanda 485 yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

24.05.2024 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de nisanda 6 bin 586 şirket ve kooperatif kuruluşu yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), nisan ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, nisanda bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 27,1, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 36,4, kooperatif sayısı yüzde 21,7 azalış gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 10,2 artarken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 32,7, kooperatif sayısı yüzde 21,1 azaldı.

Kurulan şirket sayısı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,2, kooperatif sayısı yüzde 19,9, gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 53,2 azaldı. Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 29,9, kooperatif sayısında yüzde 60 artış olurken, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 50,9 azalış gerçekleşti.

Gümüşhane ve Bayburt'ta nisanda şirket kurulmadı

Gümüşhane ve Bayburt'ta nisanda şirket kurulumu gerçekleşmedi. Söz konusu ayda kurulan toplam 6 bin 586 şirket ve kooperatifin yüzde 85,7'si limitet şirket, yüzde 11,6'sı anonim şirket, yüzde 2,7'sini ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 36,4'ü İstanbul, yüzde 10,9'u Ankara, yüzde 5,9'u İzmir'de kuruldu.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 2 bin 108'i ticaret, 901'i inşaat ve 874'ü imalat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 283'ü inşaat, 221'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 64'ü imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Nisanda kapanan şirket ve kooperatiflerin 650'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 251'nin imalat ve 213'ünün inşaat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 371'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 162'sinin inşaat, 92'sinin imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Nisanda 181 kooperatif kurulurken bunların 128'i konut yapı, 28'i işletme, 12'si turizm geliştirme amaçlı kooperatif olarak işbaşı yaptı.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 485 yabancı ortak sermayeli şirketin 289'u Türkiye, 22'si Azerbaycan ve 14'ü İran ortaklı oldu.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 66'sı anonim, 419'u limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Şirketlerin 329'u belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 123'ü ikamet amaçlı olan veya olmayan binaların inşaatı, 116'sı işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 64,5'ini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

4 ayda 35 bin 998 şirket kuruldu

Türkiye'de bu yılın ocak-nisan döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6 azalışla 35 bin 998'e geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 27,4 artışla 7 bin 158'e yükseldi.

(Bitti)

Kaynak: AA

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nisanda Türkiye'de 6 bin 586 şirket ve kooperatif kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:31 Seçime de toplantıya da damga vurdular Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti’yi karıştırdı Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı
09:34 BM’nin 11 Temmuz kararı Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’i gözyaşlarına boğdu BM'nin 11 Temmuz kararı Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i gözyaşlarına boğdu
09:13 Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber: Benzine 1 lira 54 kuruş indirim bekleniyor Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber: Benzine 1 lira 54 kuruş indirim bekleniyor
09:01 Çin’den Tayvan’ı işgal denemesi Ada’yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar Çin'den Tayvan'ı işgal denemesi! Ada'yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar
01:25 İran, Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı İran, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı
10:28 Volkan ve Zeynep Demirel Boşanma İddialarını Yalanladı Volkan ve Zeynep Demirel Boşanma İddialarını Yalanladı
10:17 Wanda Nara, 18 sitesinde hesap açtı Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu Wanda Nara, +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu
10:13 Dedenin geri manevrası 2 yaşındaki torununu hayatta kopardı Dedenin geri manevrası 2 yaşındaki torununu hayatta kopardı
10:08 “Kendini yaktı“ denilen kadının ölümündeki gerçeği 16 yaşındaki oğlu ortaya çıkardı "Kendini yaktı" denilen kadının ölümündeki gerçeği 16 yaşındaki oğlu ortaya çıkardı
09:40 Eski Çevre Bakanı Bayraktar’dan ’’Aile dostlarına ihale’’ iddialarına çok sert tepki gösterdi Eski Çevre Bakanı Bayraktar'dan ''Aile dostlarına ihale'' iddialarına çok sert tepki gösterdi
09:25 Kutlamada Zeki Demirkubuz’u gören Beşiktaşlı taraftarlar, Nuri Bilge Ceylan’a küfretti Kutlamada Zeki Demirkubuz'u gören Beşiktaşlı taraftarlar, Nuri Bilge Ceylan'a küfretti
08:45 Üsküdar’da 3 kişinin öldüğü çatışmaya ilgili yeni detaylar 40 kişilik 2 grup barışmak için bir araya gelmiş Üsküdar'da 3 kişinin öldüğü çatışmaya ilgili yeni detaylar! 40 kişilik 2 grup barışmak için bir araya gelmiş
08:17 Yalı Çapkını’nda beklenmedik ayrılık Emre Altuğ veda ediyor Yalı Çapkını'nda beklenmedik ayrılık! Emre Altuğ veda ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 11:20:37. #1.13#
SON DAKİKA: Nisanda Türkiye'de 6 bin 586 şirket ve kooperatif kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement