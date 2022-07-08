Nizip-Karkamış yolu kapsamında kamulaştırma yapılacak

Karara göre kamulaştırmalar, Gaziantep 'in Karkamış ilçesinin Çarşı, Karanfil ve Yarımca mahallelerindeki bazı parseller için yapılacak.

Karara göre, Nizip-Karkamış il yolunun belirlenen kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları kapsamında bazı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA

Karayolları Genel Müdürlüğü, Ekonomi, Son Dakika

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