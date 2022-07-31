Nöbetçi eczane arama karmaşasına son! Artık tüm nöbetçi eczaneler e-Devlet'te tek sayfada görülebilecek - Son Dakika
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Nöbetçi eczane arama karmaşasına son! Artık tüm nöbetçi eczaneler e-Devlet'te tek sayfada görülebilecek

31.07.2022 14:33

Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelindeki tüm nöbetçi eczanelerin e-Devlet üzerinden, tek bir sayfada görülebilmesine imkan sağlayan, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)-Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti'ni kullanıma açtı. Nöbetçi eczane arayan vatandaşlar, bu hizmetle beraber eczanelerin adres bilgilerinin yanı sıra konum bilgilerine de kolaylıkla erişebilecek.

Sağlık Bakanlığı, vatandaşların nöbetçi eczanelere erişimini kolaylaştırmak için yeni bir hizmeti hayata geçirdi. "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)-Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti" e-Devlet kapısında açıldı.

ADRES VE KONUM BİLGİLERİNE ERİŞİLEBİLECEK

Türk Eczacıları Birliği (TEB) tarafından bildirilen ve il sağlık müdürlüklerince onaylanan nöbetçi eczane bilgileri, e-Devlet'teki sayfada yer alacak. Vatandaşlar, burada nöbetçi eczanelerin adres bilgilerinin yanı sıra konum bilgilerine de kolaylıkla erişebilecek.

FAVORİLERE EKLENİNCE TEK ADIMLA AÇILABİLİYOR

TİTCK Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti, uygulamada, "Yeni Eklenen Hizmetler" bölümünde yer alıyor. Vatandaşlar ayrıca e-Devlet uygulamasının arama motorundan "TİTCK Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti" sayfasına girerek, Türkiye genelindeki tüm nöbetçi eczaneleri tek bir sayfada görebilecek. Söz konusu hizmeti, uygulamadaki "Favori Hizmetlerim" bölümüne ekleyenler ise sayfayı tek adımla açabilecek.

ÜCRETSİZ UYGULAMA ÜZERİNDEN DE ERİŞMEK MÜMKÜN

Vatandaşlar, bilgisayar dışında, cep telefonlarına ücretsiz indirilebilen e-Devlet uygulamasından da bu hizmete erişebilecek. TİTCK Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmetiyle, Türkiye genelindeki tüm nöbetçi eczanelerin bilgilerinin en güncel şekilde, aynı mecrada toplanması sağlandı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nöbetçi eczane arama karmaşasına son! Artık tüm nöbetçi eczaneler e-Devlet'te tek sayfada görülebilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nöbetçi eczane arama karmaşasına son! Artık tüm nöbetçi eczaneler e-Devlet'te tek sayfada görülebilecek - Son Dakika
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