Ekonomi

Norveç Fonundan İsrail Yatırımlarına Çekilme

12.08.2025 13:15
Norveç'in devlet varlık fonu, İsrail'deki yatırımlarını azaltmayı sürdürecek. 11 şirketteki hisseler satıldı.

Norveç'in 2 trilyon dolar büyüklüğe sahip devlet varlık fonu Norges Bank Investment Management (NBIM), 11 İsrail şirketindeki yatırımlarından çıkmasının ardından İsrail'deki varlıklarını satmaya devam etmeyi planlıyor.

NBIM, dün 11 İsrail şirketindeki yatırımlarından çıktığını ve İsrail'deki tüm dış portföy yöneticileriyle sözleşmelerini feshetme kararı aldığını duyurmuştu.

NBIM Üst Yöneticisi (CEO) Nicolai Tangen bugün yılın ilk yarısını kapsayan finansal sonuçlarına ilişkin düzenlenen basın toplantısında, konuya ilişkin soruları yanıtladı.

Tangen, "(İsrail'deki) Daha fazla şirketten çıkmayı planlıyoruz. İsrail yatırımlarının kontrolünü geri almakta daha hızlı davranabilirdik ancak şu an bu konuyu ele alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen hafta fonun İsrail silahlı kuvvetlerine hizmet veren ve savaş uçaklarının bakımını da yapan bir İsrail jet motoru şirketinde yüzde 2'nin üzerinde hisse satın aldığına ilişkin haberler üzerine, Norveç Maliye Bakanlığı, fonun yönetim yetkisinin uygulanması, İsrail şirketlerindeki yatırımları ve gerekli gördüğü yeni önlemleri önermesi için inceleme yapmasını talep etmişti.

İncelemenin ardından fon dün, 30 Haziran itibarıyla fonun 61 İsrail şirketinde yatırımının bulunduğunu ve bu şirketlerden 11'inin Maliye Bakanlığının hisse senedi gösterge endeksinde yer almadığını bildirerek, söz konusu 11 şirketteki yatırımlardan çıktığını duyurmuştu.

Fonun, söz konusu İsrail jet motoru şirketinin Bet Shemesh Engines Holdings'in "yüksek risk" kategorisine alındığı ve bu şirketteki yatırımlarından çıktığı açıklandı.

NBIM CEO'su Tangen, dünkü açıklamasında, bu önlemlerin olağanüstü koşullara bir yanıt olarak alındığını dile getirerek, " Gazze'deki durum ciddi bir insani kriz. Savaş halindeki bir ülkede faaliyet gösteren şirketlerde yatırımımız var ve Batı Şeria ve Gazze'deki koşullar son dönemde kötüleşti. Buna karşılık, gerekli inceleme süreçlerimizi daha da güçlendireceğiz. Aldığımız önlemler, bu piyasadaki yatırımlarımızın yönetimini kolaylaştıracak, bizim ve Etik Konsey'in izlediği şirket sayısını azaltacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnceleme, Politika, Savunma, Ekonomi, İsrail, Norveç, Finans, Hukuk, Gazze, Son Dakika

