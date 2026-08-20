Norveç'te Su Kaynakları Krizi

Norveç'te kış aylarında düşük yağışın ardından sıcak ve kuru geçen yaz, ülkenin hidroelektrik rezervuarları ve diğer su kaynakları üzerindeki baskıyı artırırken, rezervuar dolulukları uzun dönem ortalamasının altında seyrediyor.

AA muhabirinin Norveç Su Kaynakları ve Enerji Müdürlüğü (NVE) ile Avrupa Uzay Ajansı (ESA) verilerinden derlediği bilgilere göre, ülkedeki hidroelektrik rezervuarlarının doluluk oranı 31. haftanın sonunda yüzde 64,1'e yükseldi.

Doluluk oranı hafta boyunca belirli düzeyde artmasına rağmen rezervuar seviyeleri uzun dönem ortalamasının altında kalmayı sürdürdü.

NVE'nin 5 Ağustos tarihli verilerine göre rezervuarların doluluk oranı yüzde 62,8 seviyesindeyken, bu oran geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 72'nin ve 2006-2025 dönemindeki yüzde 75,2'lik medyan değerin altında kaldı.

NVE, temmuzda ülkenin güneyinde birkaç hafta boyunca düşük yağış görüldüğünü ve bunun rezervuar seviyelerini aşağı çektiğini bildirdi. Güney ve Orta Norveç'teki hidroelektrik rezervuarlarının doluluk oranlarının mevsimsel olarak tarihi düşük seviyelerde bulunduğu belirtildi.

NVE hidroelektrik üreticilerinin kış aylarında arz güvenliğini gözeterek hareket etmesinin önemine dikkati çekti.

Güney Norveç'te su kaynakları baskı altında

NVE'nin 5 Ağustos tarihli bölgesel verilerine göre Güneybatı Norveç'teki hidroelektrik rezervuarlarının doluluk oranı yüzde 48, Batı Norveç'te yüzde 59,8 ve Orta Norveç'te yüzde 57,9 olarak kaydedildi.

Kuzey Norveç ise yüzde 89,8'lik doluluk oranıyla diğer bölgelerden ayrıştı.

Norveç genelinde rezervuarlara kullanılabilir su girişi 2,9 teravatsaat olarak hesaplanırken, bu miktar 2006-2025 dönemindeki ortalamanın yüzde 86'sına karşılık geldi.

Yılın 31 haftasında Norveç genelindeki yağış miktarı 52,1 teravatsaat, kullanılabilir su girişi ise 70,6 teravatsaat olarak hesaplandı. Her iki değer de uzun dönem ortalamasının altında kaldı.

NVE'nin değerlendirmesine göre Güney Norveç'in bazı bölgelerinde yer altı suyu seviyeleri düşük veya çok düşük seviyelere gerilerken, göl ve nehirlerdeki su akışları da azaldı.

Kurum, Güney Norveç'te gelecek haftalarda yeterli yağış görülmemesi halinde su durumunun bazı bölgelerde daha da zorlaşabileceği uyarısında bulundu.

Bu durumun içme suyu temini, tarımsal sulama ve balık üretim tesisleri açısından sorunlara yol açabileceği belirtildi.

NVE, su işletmeleri, kuyu sahipleri ve yüksek miktarda su kullanan işletmelerden su seviyelerini yakından takip etmelerini ve seviyelerin düşmeye devam etmesi halinde erken aşamada su tasarrufu tedbirleri almalarını istedi.

Uydu görüntüleri su seviyelerindeki gerilemeyi gösterdi

Norveç'te su seviyelerindeki gerileme, ESA'nın Copernicus Sentinel-2 uydularından elde ettiği görüntülere de yansıdı.

ESA'nın 10 Ağustos tarihli değerlendirmesinde, Güneydoğu Norveç'teki su seviyelerinin gerilediği belirtildi.

ESA'nın 11 Ağustos 2025 ve 4 Ağustos 2026 tarihli uydu görüntülerinin karşılaştırılmasına göre, geçen yıl Sarp Şelalesi'nde görülen su akışı bu yıl görülmüyor.

Glomma Nehri ile bağlantılı Vestvannet Gölü'nde ise kıyı çizgisinin gerilediği ve daha geniş kumluk alanların ortaya çıktığı görüldü.

ESA'ya göre Norveç'in en uzun nehri Glomma, hidroelektrik üretimi yapan 3 enerji santralini besliyor.

NVE'nin hidrolojik verileri ile ESA'nın uydu görüntüleri, özellikle Güney Norveç'te düşük yağış ve su girişlerinin hidroelektrik rezervleri başta olmak üzere ülkenin su kaynakları üzerindeki baskıyı artırdığını ortaya koyuyor.