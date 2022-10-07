Novartis Türkiye, "Kadınlar için En İyi İşverenler Listesi"nde

Novartis Türkiye, Great Place to Work Enstitüsü tarafından 2022 yılı için açıklanan "Kadınlar için En İyi İşverenler" listesinde yer aldı.

Novartis açıklamasına göre, Great Place To Work Enstitüsü tarafından kadın çalışanlar için en iyi işverenlerden biri seçilen şirket, insan kaynağı için yaptığı yatırımlar ve kadın çalışanların desteklenmesine yönelik gerçekleştirdiği çalışmaların sonucunda aldığı ödüllere bir yenisini daha ekledi.

İş yeri kültürü ve çalışan deneyiminin ölçümlenmesi alanında dünyanın önde gelen kuruluşlarından olan Great Place To Work Enstitüsü, yaklaşık 45 bin çalışanın geri bildirimleri doğrultusunda kadın çalışanlar için en iyi iş yeri deneyimini sunan şirketleri belirledi.

351 aday şirketin değerlendirildiği "Best Workplaces for Women" (Kadınlar için En İyi İşverenler) listesinde Novartis Türkiye, 250-499 çalışan sayısı kategorisinde ilk üçte yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Novartis Türkiye Ülke Başkanı Natacha Theytaz, Great Place To Work Enstitüsü tarafından hazırlanan listede, kadın çalışanlar için Türkiye'nin en iyi işverenlerinden biri olarak yer almanın gururunu bir kez daha yaşadıklarını ifade etti.

Theytaz, "Aldığımız bu ödül, kadın çalışanlarımızın gelişimi için yaptığımız yatırımların ve Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık esaslarına dayanan herkes için adil bir iş ortamı sağlama yönünde kararlı adımlarımızın bir göstergesi.

Cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanlarımızı kariyer yolculukları boyunca çeşitli programlarla destekliyor; esnek çalışma modelleri, iş-özel hayat dengesi, açık iletişim, takdir ve teşvik gibi alanlarda çeşitli uygulamalarla çalışan memnuniyetini ve bağlılığını artırmaya gayret gösteriyoruz. Aldığımız bu ödüller bize daha iyilerini yapma yolunda ilham oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Novartis Türkiye'nin bugünkü başarısında kadın çalışanları büyük rol oynuyor"

Novartis Grup Türkiye İnsan ve Organizasyon Direktörü Dr. Senay Kızılkaya da yönetim ekibinin yüzde 62'si kadınlardan oluşan Novartis Türkiye'nin bugünkü başarısında kadın çalışanların büyük rol oynadığının altını çizdi.

Kızılkaya, kadın çalışanlara da her çalışanlara olduğu gibi, kişiye özel tasarlanan gelişim planlarıyla kendilerini bir üst pozisyona hazırlamak için çeşitli koçluk programları ve eğitimler düzenlediklerini aktardı.

Şirket içindeki uygulamalar haricinde, sosyal sorumluluk yaklaşımları kapsamında, iş hayatına yeni atılacak kadınlar için de çeşitli projeleri hayata geçirdiklerine işaret eden Kızılkaya, şunları aktardı:

"Geleceğin kadın liderleri olacak kız öğrencilerimize kılavuzluk etme hedefiyle, geçen yıl Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BAUSEM) iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz 'Geleceğin İş Kadınlarını Destekliyoruz' projesi bu çalışmalarımızdan biri. Çalışan anneler için de hayata geçirdiğimiz destek programlarımız kapsamında esnek doğum izni, esnek süt izni, hamilelik koçluğu, süt odası, lohusa ve yeni doğan desteği gibi pek çok uygulamamız bulunuyor.

Bebekleri 18 aylık olana kadar tüm kadın çalışanlarımız, şehir dışı konaklamalı toplantılara masrafları şirket tarafından karşılanacak şekilde bebekleri ve refakatçileriyle katılabiliyorlar. Kadın çalışanlarımıza kendilerini iyi ve güvende hissettikleri bir çalışma ortamı yaratabildiğimiz ve bu değerli ödüle layık görüldüğümüz çok mutluyuz."