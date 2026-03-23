Novatek'ten Vietnam'a LNG Ön Anlaşması

Rusya'nın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üreticisi Novatek'in, Vietnam'a sevkiyat için ön anlaşma imzaladığı bildirildi.

Novatek Üst Yöneticisi (CEO) Leonid Mikhelson, Rus devlet kanalı Vesti'ye yaptığı açıklamada, Vietnam ile LNG sevkiyatına ilişkin uzun süredir görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Vietnam'daki altyapı projeleriyle de ilgilendiklerini belirten Mikhelson, "LNG sevkiyatına yönelik Vietnamlı alıcılardan biriyle yakın bir zaman önce ön anlaşma imzaladık. En kısa sürede sevkiyata başlamaya hazırız." dedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus enerji şirketlerinin Avrupa'ya sevk ettiği doğal gazı Asya pazarına göndereceğini söylemişti.