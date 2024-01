Novo Nordisk Türkiye\'de İK Kıdemli Direktörlüğüne Selim Kızıler atandı

Novo Nordisk Türkiye'de İnsan Kaynakları (İK) Kıdemli Direktörlüğü görevine, uzun yıllardır görev yaptığı İngiltere, İrlanda, Filipinler ve Körfez Bölgesi gibi farklı ülke ve kültürlerde kapsamlı deneyimler edinen Selim Necdet Ortega Kızıler atandı.

Şirket açıklamasına göre, Bilkent Üniversitesi'nde siyaset bilimi alanında eğitim gören, ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde İşletme alanında yüksek lisansını tamamlayan Selim Ortega Kızıler, 2012 yılında Novo Nordisk Türkiye ailesine katıldı. Ardından 2016 yılında şirketin sunduğu global kariyer imkanları ile sırayla İngiltere, İrlanda, Filipinler ve son olarak Körfez Bölgesi'nde insan kaynakları alanında çeşitli uluslararası ve yerel insan kaynakları projelerini yürüttü. Kızıler yurt dışındaki görevlerinde, Novo Nordisk'in şirket kültürü üzerine, farklı ülke ve kültürlerden de kapsamlı deneyimler elde etme fırsatını elde etti.

Selim Kızıler'in insan kaynakları alanında toplam ödüllendirme, performans yönetimi, organizasyonel gelişim ve tasarım, çalışan bağlılığı, esenlik (well-being), çeşitlilik ve kapsayıcılık, liderlik ve saha ekiplerini geliştirme gibi birçok alanda deneyimleri bulunuyor. Kızıler, 5 yıl boyunca insan kaynakları direktörlüğü yaptığı Novo Nordisk Filipinler'e "Outstanding Employer of the Year Award", "İskandinav Sürdürülebilirlik Ödülü" ve "Best Place to Work" gibi önemli işveren markası ödüllerini de beraberinde getirdi.

Uluslararası alanda kazandığı deneyimleri Novo Nordisk Türkiye Yönetim Ekibi ve İnsan Kaynakları süreçlerine taşıyacak olan Selim Kızıler, 1 Ocak'ta başladığı yeni görevinde, çalışan deneyimini merkeze alarak, insan kaynakları stratejisi ve iş süreçlerinin uyumlu hareket edeceği bir organizasyon oluşturulmasına liderlik edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Novo Nordisk Türkiye Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Jens Pii Olesen, kariyeri boyunca Novo Nordisk tarzına olan güçlü bağlılığıyla geliştirdiği süreçlerde fark yaratan Selim Kızıler'in yeniden Türkiye ekibine dönmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Selim'in, yurt dışında elde ettiği deneyimlerle organizasyonumuza ve dünyadaki en iyi Novo Nordisk organizasyonu olma hedefimize büyük katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Selim Kızıler de Türkiye'ye geri dönerek, Novo Nordisk'te kazandığı global kariyer deneyiminin kendisine kattıklarıyla, Novo Nordisk'in en beğenilen işveren markaları arasındaki yerini güçlendirmeyi hedeflediğini ifade etti.