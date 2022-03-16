NTSO Başkanı Parmaksız'dan kamuya iş yapan müteahhitler için 'fiyat farkı' ve 'cezasız tasfiye hakkı' talebi - Son Dakika
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NTSO Başkanı Parmaksız'dan kamuya iş yapan müteahhitler için 'fiyat farkı' ve 'cezasız tasfiye hakkı' talebi

16.03.2022 16:28
NTSO Başkanı Parmaksız'dan kamuya iş yapan müteahhitler için 'fiyat farkı' ve 'cezasız tasfiye hakkı' talebi

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Başkanı Mehmet Arif Parmaksız, emtia fiyatlarında yaşanan artış ile birlikte kamuya iş yapan müteahhitlerin zor durumda kaldığını söyledi, bu firmalara fiyat farkı verilmesi ve cezasız tasfiye hakkı tanınmasını talep etti.

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Başkanı Mehmet Arif Parmaksız, emtia fiyatlarında yaşanan artış ile birlikte kamuya iş yapan müteahhitlerin zor durumda kaldığını söyledi, bu firmalara fiyat farkı verilmesi ve cezasız tasfiye hakkı tanınmasını talep etti.

Dünya genelinde yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle tedarik zincirindeki aksamalar ve Rusya- Ukrayna savaşıyla birlikte tüm dünyada emtia fiyatlarının hızla arttığını ifade eden NTSO Başkanı Parmaksız, yaşanan bu artışların kamuya iş yapan müteahhitleri zor durumda bıraktığını kaydetti. İnşaat sektörü için hayati önem taşıyan tüm malzemelerinin fiyatlarının küresel piyasalarda alt üst olduğunu, demirden çimentoya kadar birçok üründe ani artışların yaşandığını belirten Parmaksız, bu sebeple üyelerin hem malzeme tedarikinde hem de maliyetler konusunda sorun yaşandığını ifade etti.

Kamu ile iş yapan müteahhitlerin yaşadıkları bu sorunun çözümünün fiyat farkı verilmesi ve cezasız tasfiye hakkı tanınmasından geçtiğini belirten Parmaksız, pandemi ve savaş ortamı sebebi ile yaşanan emtia fiyatlarındaki artışın öngörülemez olduğunu, kamu ile iş yapan inşaat sektöründeki firmaların bu emtia fiyatlarıyla ayakta kalmasının ve faaliyetlerine devam etmesinin zor olduğunu dile getirdi. - NEVŞEHİR

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Arif Parmaksız, Nevşehir, Ukrayna, Ticaret, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi NTSO Başkanı Parmaksız'dan kamuya iş yapan müteahhitler için 'fiyat farkı' ve 'cezasız tasfiye hakkı' talebi - Son Dakika


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SON DAKİKA: NTSO Başkanı Parmaksız'dan kamuya iş yapan müteahhitler için 'fiyat farkı' ve 'cezasız tasfiye hakkı' talebi - Son Dakika
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