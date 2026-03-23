Nuclean ve Kinectrics'den Stratejik İşbirliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nuclean ve Kinectrics'den Stratejik İşbirliği

23.03.2026 16:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nuclean, Kinectrics ile nükleer enerji kapasitelerini artırmak için işbirliği anlaşması imzaladı.

Kanada'da nükleer yaşam döngüsü çözümlerinde küresel ölçekte hizmet veren Kinectrics ile Türk teknoloji ve mühendislik şirketi Nuclean, Türkiye'yi nükleer teknoloji hizmetlerinde bölgesel bir merkez konumuna taşımak ve nükleer sektörde bölgesel kapasiteyi güçlendirmek amacıyla stratejik bir işbirliği anlaşması imzaladı.

Nuclean'den yapılan açıklamaya göre, iki şirket Türkiye'de ve diğer gelişmekte olan nükleer pazarlarda küçük modüler reaktör (SMR) ve gelişmiş modüler reaktör (AMR) projelerinin hayata geçirilmesine yönelik fırsatları birlikte değerlendirecek.

Kinectrics, nükleer enerji teknolojileri, mühendislik ve test alanındaki uzmanlığını sunarken, Nuclean yerel bilgi birikimi, proje yönetimi kabiliyetleriyle Türkiye'nin bilimsel ve üretim altyapısına erişim avantajı sağlayacak.

İki şirket, Türkiye'nin nükleer enerji kapasitesinin artırılmasını destekleyecek güçlü bir temel oluşturmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nuclean Yönetim Kurulu Üyesi Koray Tuncer, Türkiye'nin mevcut konvansiyonel nükleer enerji yatırımlarının yanı sıra 2050'ye kadar 5 gigavat kapasiteye ulaşması hedeflenen SMR planlarının gündemde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu, en az 16 ayrı SMR'ın kurulması anlamına geliyor. Nükleer enerji sektörü çok katmanlı üretim zinciri ve yüksek katma değer potansiyeliyle öne çıkıyor. Türkiye'deki pazarın yaklaşık 30 milyar dolara ulaşması beklenen büyüklüğü de yatırımcıların ilgisini çekiyor. Nuclean olarak Türkiye ve bölgedeki bilgi birikimimizi, dünyanın önde gelen nükleer mühendislik ve teknoloji hizmetleri şirketlerinden biri olan Kinectrics ile birleştirmeye karar verdik. Bu işbirliği sayesinde Türkiye, SMR ve AMR bileşenlerinin üretimi ve tedariki dahil olmak üzere nükleer teknoloji hizmetlerinde bölgesel bir merkez olma potansiyeline sahip olabilir."

Kinectrics Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) David Harris de Nuclean ile işbirliği yapmaktan ve yeni nükleer santral projelerindeki deneyimlerini Türkiye'nin nükleer sektörünün gelişimine katkı sağlamak için kullanmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Nükleer endüstri büyümeye devam ederken, Nuclean ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği, Türkiye'nin nükleer programı ve çevre bölgede SMR ve AMR projelerinin desteklenmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Küresel ölçekte artması beklenen enerji talebini karşılamak için güçlü işbirlikleri ve stratejik ortaklıklar, nükleer sektörün başarılı büyümesinde kritik bir unsur olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Kanada, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nuclean ve Kinectrics'den Stratejik İşbirliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 16:34:54. #.0.4#
SON DAKİKA: Nuclean ve Kinectrics'den Stratejik İşbirliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.