Nükleer Yatırımlara Yeni Teşvikler - Son Dakika
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Nükleer Yatırımlara Yeni Teşvikler

22.07.2026 11:38
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Türkiye, nükleer santral yatırımlarına vergi indirimleri ve teşvikler getiriyor.

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - TBMM'de görüşmeleri devam eden nükleer santral yatırımlarına geniş vergi istisnası ve indirimler ile teşvikler öngören yasal düzenleme, Çin ve Güney Kore ile yürütülen nükleer santral müzakerelerinde masada olacak. Yasanın çıkmasının ardından bu iki ülke ile Sinop ve Trakya'da kurulacak iki yeni nükleer santral için müzakerelerin hızlanması bekleniyor. Düzenlemeden, Akkuyu Nükleer AŞ de yararlanacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri devam eden torba teklife, geçen hafta nükleer santral yatırımlarıyla ilgili de bazı maddeler eklendi.

Buna göre, 31 Aralık 2045 tarihine kadar nükleer santral inşaat işleri nedeniyle yüklenilen KDV'de iade olanağı sağlandı. Makine ve teçhizat teslimleri de KDV'den istisna tutulacak.

Kurumlar Vergisi'ndeki örtülü sermaye sınırı tespiti yüzde 50 yerine yüzde 25 olarak uygulanacak. 2045 yılına kadar olan desteklerde süre 5 yıl daha uzatılabilecek.

20 BİN MEGAVAT HEDEFİ

Türkiye, 2050 yılına dek 20 bin megavatlık nükleer santral gücüne ulaşmayı hedefliyor. Yurt dışından hem teknoloji hem finans hem de yatırımcı getirmek istiyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bu hedefi tutturmak için nükleer yatırımlarla ilgili küçük ve orta ölçekli modüler reaktörleri de içerecek daha geniş kapsamlı bir yasal düzenleme üzerinde çalışıyordu. Enerji Bakanlığı, bu düzenlemenin bazı maddelerini öne çekti.

MÜZAKERELER HIZLANACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çin ve Güney Kore ile Sinop ve Trakya'ya inşa edilecek iki büyük nükleer santral için müzakere yürütüyor. Çinli SPIC ve Güney Koreli KEPCO.

Bakanlık bu görüşmeleri göz önüne alarak, vergi istisnası, indirimler ve teşviklerle ilgili maddeleri Meclis'e taşıdı. Bu maddeler, torba yasa teklifine eklendi.

Yasanın çıkmasının ardından bu iki ülke ile Sinop ve Trakya'da kurulacak iki yeni nükleer santral için müzakerelerin hızlanması bekleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kaynakları, yasada yer alan bazı düzenlemelerden, Akkuyu Nükleer AŞ'nin de yararlanacağını söyledi.

Kaynaklar, "KDV Kanunu'na göre 2023 yılına kadar KDV iadesi söz konusuydu. 2023 yılında bitti. Nükleer dahil tüm yatırımlar KDV iadesinden yararlanıyordu. Bu kanunla 2045'e uzatıyoruz. Akkuyu'da, KDV iadesi 2023'ün sonunda bitmişti. Bu uzatılmadığı için de KDV istisnası söz konusu değildi" dedi.

YATIRIMLARDA "ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK"

Kaynaklar, yabancıların Türkiye'ye yapacağı yatırımlarda "öngörülebilirliğin" önemine işaret ederek, "Yatırımcı için öngörülebilirlik son derece önemli. Yasa ile bunu da sağlamayı hedefliyoruz. Örneğin damga vergisi…  Bu tür yatırımlarda, yıllarca süren inşaat, hafriyat çalışması söz konusu. Yatırımcının, bu kapsamda damga vergisi ile harç anlamında yapacağı yapacağı ödemeler de düzenleniyor. Muafiyet sağlanıyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Nükleer Santral, Politika, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nükleer Yatırımlara Yeni Teşvikler - Son Dakika

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