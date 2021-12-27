Numan Kurtulmuş'tan örtülü faiz eleştirilerine yanıt: Muhafazakarları tereddüt ettirmek için uydurulmuş bir söylem

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Habertürk ekranlarında yayınlanan Nedir Ne Değildir Özel programına konuk olarak Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

"MUHAFAZAKARLARI TEREDDÜT ETTİRMEK İÇİN UYDURULDU"

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu "kur korumalı TL vadeli mevduat sistemi" hakkında yapılan örtülü faiz eleştirilerine de yanıt veren Kurtulmuş, bu sözlerin geniş muhafazakar kitlelerin tereddüt ettirmek amacıyla uydurulmuş politik söylemler olduğunu belirtti.

"POLİTİK SÖYLEM OLARAK ORTAYA KONDU"

Sunucu Mehmet Akif Ersoy'un örtülü faiz eleştirileriyle ilgili sorusu üzerine Kurtulmuş, "Bu da maalesef hiçbir şekilde izah edilemeyen, sadece politik söylem olarak ortaya konulmuş atılan bu adım hakkında vatandaşlarımızın, özellikle geniş muhafazakar kitlelerin tereddüt geçirmek üzere icat edilmiş uydurulmuş bir sözdür" dedi.

"DEVLET GARANTİSİ OLARAK GÖRMEK LAZIM"

Açıklamalarının devamında ise Kurtulmuş,"Bu işin örtülü ya da açık bir faizle uzaktan yakından alakası yoktur. Vatandaşlarımızın TL nezdinde yapmış olduğu yatırımların korunmasıyla ilgili bir devlet garantisidir. Böyle görmek lazım" ifadelerini kullandı.