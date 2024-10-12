Nurten Öztürk'e İki Stevie Ödülü - Son Dakika
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Ekonomi

Nurten Öztürk'e İki Stevie Ödülü

Nurten Öztürk\'e İki Stevie Ödülü

OPET'in Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, iki Stevie Ödülü ile toplumsal projeleriyle ödüllendirildi.

12.10.2024 11:46
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OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, Stevies International Business Awards (IBA) kapsamında iki ödüle değer bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bilinçli toplum projeleriyle Öztürk, "Sustainability Hero of the Year - in Europe" kategorisinde Gold Stevie ödülünü alan tek isim olurken ayrıca "Woman of the Year" kategorisinde Silver Stevie ödülünün sahibi oldu.

The International Business Awards (IBA) 2024 Ödül Töreni, dün İstanbul'da yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi ve OPET Bilinçli Toplum Projeleri'nin lideri Öztürk, törende bu ödüle layık görülmekten duyduğu onur ve gururu belirtti.

Öztürk, her şeyden önce Türkiye'nin ve insanının en iyiyi hak ettiğine inandığını vurguladı.

Bir birey olarak Türkiye'ye; insana emek, kendilerine değer verenlere karşı görev ve sorumluluklarının bulunduğunu düşündüğünü ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Ülkemizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hayata geçirdiğimiz istikrarlı sosyal sorumluluk projelerimizle topluma örnek oluyor, fark yaratıyor ve cesaret aşılıyoruz. Ticari faaliyet gösteren bir şirket olmamıza rağmen içinde bulunduğumuz hiçbir işte ticari düşünmedik. İmza attığımız tüm sosyal sorumluluk projeleri, toplumu kucaklayan, ihtiyaçların çözümüne yönelik, insanların yaşamını kolaylaştıran hem geçmişe hem bugüne hem de geleceğe yönelik projeler oldu ve bugüne kadar 20 milyonu aşkın kişiye ulaştık. Çabalarımı takdir eden ve şahsımı ödüllendiren değerli jüri üyelerine çok teşekkür ederim."

Nurten Öztürk'ün liderliğinde OPET tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Temiz Tuvalet Kampanyası, Yeşil Yol Projesi, Örnek Köy Projesi, Tarihe Saygı Projesi, Troya Arkeo-köy Tevfikiye Projesi, Troya Etnoköy Çıplak Projesi, Trafik Dedektifleri Projesi, Kadın Gücü Projesi, İşimiz Temiz Projesi, Doğaya Saygı Projesi ve Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar Projeleri"nin yarattığı katma değer ve yoğun çalışmaları nedeniyle ödüle layık görülen Öztürk için jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Öztürk'ün öğretmenlik kariyerinden Türkiye'nin en değerli şirketlerinden birini kurmaya uzanan öyküsü ve liderliğindeki projeler, önemli toplumsal etki göstermiştir. Öztürk, Türkiye'deki çok sayıda etkili sosyal sorumluluk projesinin arkasındaki itici güç olmuştur. Liderliği ve toplumsal iyileştirmeye olan bağlılığı, akaryakıt sektöründe ve ötesinde önemli dönüşümlere yol açmıştır. Öztürk'ün Temiz Tuvalet Kampanyası, Trafik Dedektifleri ve sürdürülebilirlik girişimleri, halk sağlığını, güvenliğini ve çevresel sürdürülebilirliği iyileştirmeye olan bağlılığını göstermektedir. Türkiye'de kadınların iş hayatına katılımını teşvik etmede güçlü bir lider olarak öne çıkan Öztürk, deneyimlerini ve hayat hikayesini çeşitli platformlarda paylaşarak Türk kadınının cesaretini artırmada ve iş hayatında daha fazla temsil edilmesini sağlamada önemli bir rol oynuyor."

Kaynak: AA

Nurten Öztürk, istanbul, Ekonomi, Türkiye, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nurten Öztürk'e İki Stevie Ödülü - Son Dakika

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