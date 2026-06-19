Nusaybin Sınır Kapısı Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nusaybin Sınır Kapısı Açılıyor

Nusaybin Sınır Kapısı Açılıyor
19.06.2026 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DTSO Başkanı Kaya, Nusaybin Sınır Kapısı'nın açılmasının bölge ticaretine olumlu katkı sağlayacağını belirtti.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, yaklaşık 13 yıldır kapalı olan Nusaybin Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasında son aşamaya gelindiğini belirterek, "Bize iletilen bilgilere göre Suriye merkezi hükümetinin onay vermesi halinde kapı kısa süre içerisinde açılabilecek. Bu gelişme bölge ticaretine ciddi bir nefes aldıracaktır" dedi.

DTSO Meclisi, Meclis Başkanı Nevin İl başkanlığında haziran ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının açılış konuşmasını yapan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, yılın ilk 5 aylık ihracat verilerinin bölge ekonomisi açısından kaygı verici olduğunu belirterek, "Irak'a yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,3, Suriye'ye yapılan ihracat ise yüzde 35,7 oranında düştü" dedi.

İhracattaki gerilemenin yalnızca bölgesel değil, küresel ekonomik koşullardan da kaynaklandığını ifade eden Kaya, Irak'ta uygulanan yeni vergiler, sınır ticaretindeki engeller ve Suriye'ye hala Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden ticaret yapılmasının önemli sorunlar oluşturduğunu söyledi.

"Türkiye'nin ihracatı artıyor, Diyarbakır'ınki geriliyor"

Kaya, Diyarbakır'ın Suriye ve Irak pazarlarında yaşadığı kaybın Türkiye geneliyle karşılaştırıldığında daha net görüldüğünü belirtti. Türkiye'nin Suriye'ye ihracatının arttığı bir dönemde Diyarbakır'ın ihracatında yaşanan düşüşün dikkat çekici olduğunu aktaran Kaya, bunun temel nedenlerinden birinin bölgenin doğrudan sınır kapılarını kullanamaması olduğunu ifade etti. Ocak-mayıs döneminde Türkiye'nin Suriye'ye ihracatı yüzde 24 artarken, aynı dönemde Diyarbakır'ın Suriye'ye ihracatı yüzde 35,7 geriledi. Irak pazarında da benzer bir tablo yaşandı. Türkiye'nin Irak'a ihracatı yüzde 22,8 azalırken, Diyarbakır'ın Irak'a ihracatındaki düşüş yüzde 42,3'e ulaştı.

DTSO Başkanı Kaya, özellikle Nusaybin Sınır Kapısı'nın yıllardır kapalı olmasının ve Suriye'ye ticaretin hala Cilvegözü üzerinden yapılmak zorunda kalınmasının Diyarbakır ve bölge illerinin rekabet gücünü zayıflattığını kaydederek, "Türkiye'nin Suriye ihracatı artarken, Diyarbakır'ın ihracatının düşmesi, bölgenin doğrudan sınır ticaretinden yeterince yararlanamadığını gösteriyor. Nusaybin Kapısı'nın açılması halinde hem Diyarbakır'ın hem de bölgenin Suriye pazarındaki payı yeniden büyüyebilir" diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı ile yürüttükleri görüşmelerde önemli ilerleme sağlandığını aktaran Kaya, yaklaşık 13 yıldır kapalı bulunan Nusaybin Sınır Kapısı'nın açılması konusunda son aşamaya gelindiğini belirtti. Türkiye tarafındaki altyapının hazır olduğunu vurgulayan Kaya, "Bize iletilen bilgilere göre Suriye merkezi hükümetinin onay vermesi halinde kapı kısa süre içerisinde açılabilecek. Bu gelişme bölge ticaretine ciddi bir nefes aldıracaktır" şeklinde konuştu.

Kapının açılmasıyla birlikte DTSO'nun Suriye'ye geniş katılımlı bir ticaret heyeti göndermeyi planladığını açıklayan Kaya, Duhok, Zaho ve Kamışlo'daki oda ve ekonomik çevrelerle ortak çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Kaya ayrıca Diyarbakır Ticaret Borsası ile ortak yürütülen lisanslı pamuk depoculuğu projesinde önemli bir aşamaya gelindiğini ifade etti. Karacadağ OSB yakınlarında yaklaşık 600 dönümlük alan üzerinde lisanslı depo ve tarımsal analiz laboratuvarları kurulmasının planlandığını anlatan Kaya, projenin hayata geçmesiyle Diyarbakır'da üretilen pamuğun korunması ve fiyat istikrarının sağlanmasına önemli katkı sunacağını söyledi.

Meclis toplantısında TOBB Akademik Danışmanı Doç. Dr. Şehnaz Altunakar, "TEPAV Temel Ekonomik Göstergeler", DTSO Genel Sekreter Yardımcısı Murat Demir ise "İş Hayatında Yapay Zeka Kullanımı" konulu sunumlar yaptı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır Ticaret Ve Sanayi Odası, Yerel Yönetim, Ekonomi, İhracat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nusaybin Sınır Kapısı Açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 milyar TL’lik “La Casa De Samsun“ davasında karar çıktı: Bu hikayede yanan ben oldum 16 milyar TL'lik "La Casa De Samsun" davasında karar çıktı: Bu hikayede yanan ben oldum
İsmail Kartal’ın açıklandığını gören Alex hemen telefona sarıldı İsmail Kartal'ın açıklandığını gören Alex hemen telefona sarıldı
Tanju Özcan hakkında “cinsel saldırı“ suçundan da tutuklama kararı verildi Tanju Özcan hakkında "cinsel saldırı" suçundan da tutuklama kararı verildi
Öğretmen Fatma Nur Çelik’i öldüren sanığa mahkeme acımadı Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren sanığa mahkeme acımadı
Fatoş Pınar Türker’in çıplak arama iddiasını çürüten görüntüler Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasını çürüten görüntüler
İsmail Kartal’ın Aziz Yıldırım’dan ilk isteği Duyanlar “Süper“ diyor İsmail Kartal'ın Aziz Yıldırım'dan ilk isteği! Duyanlar "Süper" diyor

12:22
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar
12:08
Butlan kararı sonrası 26 ilde yapılan seçim anketi Sonuçlar hayli şaşırtıcı
Butlan kararı sonrası 26 ilde yapılan seçim anketi! Sonuçlar hayli şaşırtıcı
12:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı sonrası Terörsüz Türkiye yasası için süreç hızlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Terörsüz Türkiye yasası için süreç hızlandı
11:59
Adalar Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detay Rüşvet karşılığı ruhsat vermişler
Adalar Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detay! Rüşvet karşılığı ruhsat vermişler
11:06
4 İsrail askeri öldü, İsrailli bakan “Lübnan Yanmalı“ dedi
4 İsrail askeri öldü, İsrailli bakan "Lübnan Yanmalı" dedi
10:51
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal’dan ilk sözler: Kafama sıkacaklardı
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'dan ilk sözler: Kafama sıkacaklardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 12:44:28. #7.13#
SON DAKİKA: Nusaybin Sınır Kapısı Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.