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Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! - Son Dakika

Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan!

03.12.2021 17:24

Londra'daki restoranın fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çift, Nusr-Et'te yemek yemek için Türkiye'ye geldi. Çift, İstanbul'a uçuş, İstanbul'daki restoranda yemek yeme ve tatil yapma masraflarının Londra'daki restoran fiyatlara göre daha ucuz olduğunu söyledi.

Nusret'in Londra'da açtığı restoranın fiyatları gündemden düşmek bilmiyor. Nusr-Et restoran zincirlerinin Londra'daki şubesinde bir biftek yemek 1.450 sterline mal oluyor. İngiliz yemek yorumcusu çift Fahd ve Nashwa, bu yüksek fiyatlardan dolayı Nusr-Et'te yemek yemek için Türkiye'ye geldi.

LONDRA'DA 1.450, İSTANBUL'DA 110 STERLİN

Londra yerine Türkiye'ye bir gezi yaparak 'soyulmaktan' kurtulduklarını söyleyen İngiliz yemek yorumcusu çift, böylelikle İstanbul'daki Nusr-Et restoranında aynı yemeği 110 sterline mal etti.

HEM YEMEK YEDİLER HEM DE TATİL YAPTILAR

Çiftin "Halal Food Reviews" adlı hesaptan paylaştığı video, 743 bin görüntülenme ve 64 bin beğeni topladı. Videoda yorumlarda bulunan çift, Londra'da yiyeceği yemeğin parasıyla Türkiye'ye gelip hem tatil yaptı hem de afiyetle yemeğini yedi.

Çift videoda şu ifadeleri kullandı:

"Yemek harikaydı, yapılan reklamlara değer. Türkiye'ye seyahat edip, tatilin tadını çıkararak Nusret'in restoranında yemek ve İngiltere'ye geri dönmenin Londra'daki restoranda tek bir yemekten daha ucuza mal olduğunu fark ettik. Londra şubesinde binler harcayacak gücümüz olsa yapardık ama yapamadığımıza göre İstanbul'a geldik."

Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan!

Yemek Tarifi, İstanbul, Türkiye, Londra, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! - Son Dakika
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