Nvidia\'dan 500 Milyar Dolarlık Yapay Zeka Girişi

(ANKARA) - ABD merkezli çip üreticisi Nvidia, yapay zeka altyapısı ve veri merkezi yatırımları için BlackRock, Blackstone, Goldman Sachs, Apollo, Brookfield ve KKR ile 500 milyar doların üzerinde üçüncü taraf sermayesi toplamayı hedefleyen finansman girişimi başlattı. Nvidia hisseleri pazartesi gününü yüzde 2,9 düşüşle tamamladı.

ABD merkezli çip üreticisi Nvidia, Apollo Global Management, BlackRock, Blackstone, Brookfield Asset Management, Goldman Sachs ve Kohlberg Kravis Roberts (KKR) ile mutabakat zaptları imzaladığını açıkladı. Şirket, yapay zeka veri merkezlerinin ve bilgi işlem altyapısının finansmanı için 500 milyar doların üzerinde sermaye toplamayı hedefleyen girişim başlattı. Üçüncü taraf sermayesini yapay zeka altyapısı yatırımlarına yönlendirmeyi hedeflediğini açıkladı.

Plan kapsamında finans kuruluşlarının Nvidia müşterilerine yönelik özel sermaye havuzları oluşturması öngörülüyor. Bu kaynakların yapay zeka çipleri, veri merkezleri, enerji altyapısı ve yüksek kapasiteli bilgi işlem sistemlerinin finansmanında kullanılması planlanıyor. Nvidia, finansman koşullarının ve sermayenin ne zaman kullanılmaya başlanacağının henüz kesinleşmediğini bildirdi.

Nvidia hisseleri, finansman girişimine ilişkin haberlerin gündeme geldiği pazartesi günü yüzde 2,9 geriledi. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi ise günü yüzde 0,32 düşüşle tamamladı.

Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, finansman platformlarının Nvidia tabanlı bilgi işlem altyapısına erişimi genişleteceğini ve şirketlerin "yapay zeka fabrikaları" olarak tanımlanan büyük ölçekli veri merkezlerini kurmasını kolaylaştıracağını belirtti.

Nvidia'nın açıklamasına göre finansman, ileri düzey yapay zeka geliştiricileri, şirketler, hükümetler ve bulut hizmeti sağlayıcılarının kullanacağı altyapı projelerine yönlendirilecek.

YAPAY ZEKA ALTYAPISINA TRİLYONLARCA DOLARLIK YATIRIM BEKLENİYOR

Nvidia'nın yeni finansman girişimi, büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka için ihtiyaç duyduğu çip, veri merkezi ve enerji altyapısına yönelik harcamalarını hızla artırdığı bir dönemde açıklandı. Yüksek yatırım maliyetleri, teknoloji şirketlerini banka kredilerinden özel sermayeye ve proje finansmanına kadar farklı kaynaklara yöneltiyor.

Financial Times'ın aktardığı ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley tahminine göre Meta, Microsoft, Alphabet, Amazon ve diğer büyük bulut bilişim şirketlerinin yapay zeka altyapısına yönelik harcamalarının 2026-2028 döneminde 3,5 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Nvidia'nın Wall Street kuruluşlarıyla oluşturmayı planladığı 500 milyar doları aşan finansman yapısı da bu büyüyen sermaye ihtiyacının bir bölümünü karşılamayı hedefliyor.

ABD merkezli yatırım şirketi Apollo Global Management'ın Başkanı Jim Zelter, yapay zeka altyapısına yönelik toplam yatırım ihtiyacının 8 trilyon doları aşabileceğini söyledi. Zelter, özel sermayenin bu yatırımların finansmanında önemli rol oynayabileceğini belirtti.