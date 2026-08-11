Nvidia'dan 500 Milyar Dolarlık Yapay Zeka Girişi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nvidia'dan 500 Milyar Dolarlık Yapay Zeka Girişi

Nvidia\'dan 500 Milyar Dolarlık Yapay Zeka Girişi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nvidia, yapay zeka yatırımları için 500 milyar dolar toplamayı hedefliyor. Hisseleri düştü.

(ANKARA) - ABD merkezli çip üreticisi Nvidia, yapay zeka altyapısı ve veri merkezi yatırımları için BlackRock, Blackstone, Goldman Sachs, Apollo, Brookfield ve KKR ile 500 milyar doların üzerinde üçüncü taraf sermayesi toplamayı hedefleyen finansman girişimi başlattı. Nvidia hisseleri pazartesi gününü yüzde 2,9 düşüşle tamamladı.

ABD merkezli çip üreticisi Nvidia, Apollo Global Management, BlackRock, Blackstone, Brookfield Asset Management, Goldman Sachs ve Kohlberg Kravis Roberts (KKR) ile mutabakat zaptları imzaladığını açıkladı. Şirket, yapay zeka veri merkezlerinin ve bilgi işlem altyapısının finansmanı için 500 milyar doların üzerinde sermaye toplamayı hedefleyen girişim başlattı. Üçüncü taraf sermayesini yapay zeka altyapısı yatırımlarına yönlendirmeyi hedeflediğini açıkladı.

Plan kapsamında finans kuruluşlarının Nvidia müşterilerine yönelik özel sermaye havuzları oluşturması öngörülüyor. Bu kaynakların yapay zeka çipleri, veri merkezleri, enerji altyapısı ve yüksek kapasiteli bilgi işlem sistemlerinin finansmanında kullanılması planlanıyor. Nvidia, finansman koşullarının ve sermayenin ne zaman kullanılmaya başlanacağının henüz kesinleşmediğini bildirdi.

Nvidia hisseleri, finansman girişimine ilişkin haberlerin gündeme geldiği pazartesi günü yüzde 2,9 geriledi. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi ise günü yüzde 0,32 düşüşle tamamladı.

Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, finansman platformlarının Nvidia tabanlı bilgi işlem altyapısına erişimi genişleteceğini ve şirketlerin "yapay zeka fabrikaları" olarak tanımlanan büyük ölçekli veri merkezlerini kurmasını kolaylaştıracağını belirtti.

Nvidia'nın açıklamasına göre finansman, ileri düzey yapay zeka geliştiricileri, şirketler, hükümetler ve bulut hizmeti sağlayıcılarının kullanacağı altyapı projelerine yönlendirilecek.

YAPAY ZEKA ALTYAPISINA TRİLYONLARCA DOLARLIK YATIRIM BEKLENİYOR

Nvidia'nın yeni finansman girişimi, büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka için ihtiyaç duyduğu çip, veri merkezi ve enerji altyapısına yönelik harcamalarını hızla artırdığı bir dönemde açıklandı. Yüksek yatırım maliyetleri, teknoloji şirketlerini banka kredilerinden özel sermayeye ve proje finansmanına kadar farklı kaynaklara yöneltiyor.

Financial Times'ın aktardığı ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley tahminine göre Meta, Microsoft, Alphabet, Amazon ve diğer büyük bulut bilişim şirketlerinin yapay zeka altyapısına yönelik harcamalarının 2026-2028 döneminde 3,5 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Nvidia'nın Wall Street kuruluşlarıyla oluşturmayı planladığı 500 milyar doları aşan finansman yapısı da bu büyüyen sermaye ihtiyacının bir bölümünü karşılamayı hedefliyor.

ABD merkezli yatırım şirketi Apollo Global Management'ın Başkanı Jim Zelter, yapay zeka altyapısına yönelik toplam yatırım ihtiyacının 8 trilyon doları aşabileceğini söyledi. Zelter, özel sermayenin bu yatırımların finansmanında önemli rol oynayabileceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nvidia'dan 500 Milyar Dolarlık Yapay Zeka Girişi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
100 bin TL maaş teklif etti, yine de aşçı bulamadı 100 bin TL maaş teklif etti, yine de aşçı bulamadı
Dünyada başka bir benzeri yok, bu proje ile ilçe nüfusu iki katına çıkacak Dünyada başka bir benzeri yok, bu proje ile ilçe nüfusu iki katına çıkacak
“Yeter” dedi, kimse dinlemedi Bahşiş vermek için birbirleriyle yarıştılar "Yeter” dedi, kimse dinlemedi! Bahşiş vermek için birbirleriyle yarıştılar
Terörsüz Türkiye yasası, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı Terörsüz Türkiye yasası, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı
Ünlü oyuncu Duygu Sarışın Ünlü oyuncu Duygu Sarışın
İşte TBMM’de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa İşte TBMM'de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa

19:40
YENİ Partili vekillerden Özgür Özel’e destek bildirisi: Sımsıkı ve kol kola arkasındayız
YENİ Partili vekillerden Özgür Özel'e destek bildirisi: Sımsıkı ve kol kola arkasındayız
19:26
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Haberler.com’a büyük ödül
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül
19:01
CHP’li Bandırma Belediye Başkanı Mirza’nın makam aracı kazaya karıştı: 3 yaralı
CHP'li Bandırma Belediye Başkanı Mirza'nın makam aracı kazaya karıştı: 3 yaralı
18:01
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan’ı ziyaret etti
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti
17:56
Trump’ın Türkiye’den ayrılışında gizli operasyon: Yemek konteyneriyle uçak değiştirmiş
Trump’ın Türkiye’den ayrılışında gizli operasyon: Yemek konteyneriyle uçak değiştirmiş
17:20
Bakan Tekin’den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
Bakan Tekin'den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 19:57:07. #7.12#
SON DAKİKA: Nvidia'dan 500 Milyar Dolarlık Yapay Zeka Girişi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.