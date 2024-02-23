Nvidia\'nın Finansal Sonuçları New York Borsasını Ralli Yaptırdı

Ekonomi

NEW New York borsası, ABD'li çip şirketi Nvidia'nın güçlü gelen finansal sonuçları sonrasında piyasalardaki iyimserlikle günü "ralli yaparak" tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 450 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,18 artış gösterdi. Endeks, 39.069,11 puanla tüm zamanların en yüksek kapanış değerini gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 2,11 kazançla 5.087,03 puana yükselerek, kapanış rekorunu tazeledi. Nasdaq endeksi de yüzde 2,96 artışla 16.041,62 puana ulaştı.

California merkezli çip üreticisi Nvidia'nın son çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıklaması hisse hareketlerini etkilerken, pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Dün piyasalar kapandıktan sonra finansal sonuçlarını yayımlayan Nvidia'nın geliri, 28 Ocak'ta sona eren 3 aylık dönemde yıllık bazda yüzde 265 arttı. Şirketin yapay zeka çiplerine yönelik talebin artmaya devam etmesiyle piyasa beklentilerini aşan geliri, 22,1 milyar dolarla rekor tazeledi.

Şirketin hisseleri günü yüzde 16'nın üzerinde artışla tamamladı. Nvidia'nın piyasa değeri de 250 milyar doların üzerinde artarak 1,9 trilyon doları aştı. Nvidia'nın bilançosu sonrasında diğer yapay zeka ve yarı iletken şirketlerinin hisselerindeki yükseliş dikkati çekti.

Tayvan merkezli çip şirketi TSMC'nin makine tedarikçisi Hollandalı ASML'nin hisseleri yüzde 5'e yakın yükselirken, Birleşik Krallık merkezli çip tasarımcısı Arm'ın hisseleri yüzde 4'ten fazla artış gösterdi.

California merkezli Supermicro'nun hisseleri yaklaşık yüzde 33, Amerikan çip şirketlerinden AMD'nin hisseleri yaklaşık yüzde 11, Broadcom'un hisseleri yüzde 6 ve Qualcomm'un hisseleri de yüzde 2 arttı.

Dün yayımladığı bilançosunda net zarar açıklayan ve iş gücünü yüzde 10 azaltacağını bildiren ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Rivian'ın hisseleri ise yüzde 25'in üzerinde değer kaybetti.

Bugün piyasa açılışı öncesinde yayımladığı bilançosunda geçen yılın dördüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde gelir elde ettiğini bildiren Moderna'nın hisseleri de yüzde 13'ten fazla yükseldi.

Öte yandan, ABD'li telekomünikasyon şirketi AT&T'nin hisseleri, on binlerce kullanıcıyı etkileyen servis kesintisi sonrasında yaklaşık yüzde 2,5 değer kaybetti.

İmalat PMI 17 ayın en yüksek seviyesinde

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 17 Şubat ile biten haftada 12 bin kişi azalışla 201 bine inerken, 5 haftanın en düşük seviyesini kaydetti.

Ülkede imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubatta aylık 0,8 puan artarak 51,5 ile 17 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Hizmet sektörü verisi ise şubatta 1,2 puan azalarak 51,3 ile 3 ayın en düşük seviyesine geriledi.

ABD'de ikinci el konut satışları, ocakta yüzde 3,1 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Para politikasını erken gevşetme uyarıları

Para politikası tarafında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizlik sürerken, Federal Açık Piyasa Komitesinin son toplantısına dair tutanaklar da yetkililerin para politikasını çok hızlı gevşetme konusunda endişeleri olduğunu gösterdi.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, bankanın güçlü eylemlerinin politika faizini oldukça kısıtlayıcı bölgeye taşıdığına işaret ederek, para politikasındaki sıkı duruşun ekonomik faaliyet ve enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu anlattı.

Ekonomi genel olarak beklendiği gibi gelişirse yılın sonlarında politika faizini düşürmeye başlamanın muhtemelen uygun olacağını ifade eden Jefferson, ancak riskler nedeniyle zaman çizelgesi veremeyeceğini söyledi.

Jefferson, enflasyon konusundaki ilerleme konusunda temkinli bir iyimserliği sürdürdüğünü, para politikasının gelecekteki seyrine karar verirken gelen verilerin tamamını gözden geçireceğini vurguladı.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker da Fed'in faiz oranlarını çok erken düşürmesinin risk oluşturduğunu anlattı.

Fed'in enflasyonda yüzde 2 hedefine doğru ilerlemenin son adımında olduğunu ifade eden Harker, son verilerin enflasyonun düşürülmesinde dengesiz bir ilerleme olduğunu gösterdiğini söyledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack ise enflasyonun düşmesine rağmen henüz hedefe yeterince yakın olmadığını belirterek, merkez bankalarını para politikasında erken gevşemeye karşı tedbirli olmaya çağırdı.