Nvidia'nın Finansal Sonuçları New York Borsasını Yükseltti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Nvidia'nın Finansal Sonuçları New York Borsasını Yükseltti

Nvidia\'nın Finansal Sonuçları New York Borsasını Yükseltti

ABD'li çip şirketi Nvidia'nın beklentileri aşan finansal sonuçları, New York borsasının güne yükselişle başlamasını sağladı. Nvidia'nın geliri, yapay zeka çiplerine olan talebin artmasıyla rekor seviyeye ulaştı. Diğer teknoloji devlerinin hisseleri de yükseliş kaydetti.

22.02.2024 18:11  Güncelleme: 18:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW New York borsası, ABD'li çip şirketi Nvidia'nın beklentileri aşan finansal sonuçlarının ardından güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,6 artarak 38.845,19 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,14 artışla 5.038,83 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,08 kazançla 15.904,48 puana ulaştı.

Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia'nın son çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıklaması hisse hareketlerini etkilerken, pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizlik sürerken, Federal Açık Piyasa Komitesinin son toplantısına dair tutanaklar da yetkililerin para politikasını çok hızlı gevşetme konusunda endişeleri olduğunu gösterdi.

Nvidia'nın geliri, yapay zeka çiplerine yönelik talebin artmaya devam etmesiyle 28 Ocak'ta sona eren 3 aylık dönemde yıllık yüzde 265 artışla 22,1 milyar dolara ulaşırken, piyasa beklentilerini aşarak rekor tazeledi. Çip üreticisi, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini ise 24 milyar dolar olarak açıkladı.

Şirketin Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, şirketin finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Hızlandırılmış bilgi işlem ve üretken yapay zeka kritik eşiğe ulaştı. Talep dünya çapında şirketler, endüstriler ve ülkeler genelinde artıyor." ifadelerini kullandı.

Yılbaşından bu yana yüzde 40 civarında değer kazanan Nvidia hisseleri, bilançosunu yayımlaması sonrasında da yüzde 13'e yakın artış kaydetti.

Diğer teknoloji devlerinden Meta'nın hisseleri yüzde 3'e yakın, Amazon ile Microsoft'un hisseleri yüzde 2'den fazla ve Alphabet'in hisseleri de yüzde 1 yükseldi.

Bugün piyasa açılışı öncesinde yayımladığı bilançosunda geçen yılın dördüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde gelir elde ettiğini bildiren Moderna'nın hisseleri de yüzde 6'dan fazla değer kazandı.

Kaynak: AA

Dow Jones, New York, Borsa, Teknoloji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nvidia'nın Finansal Sonuçları New York Borsasını Yükseltti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 03:45:24. #1.13#
SON DAKİKA: Nvidia'nın Finansal Sonuçları New York Borsasını Yükseltti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement