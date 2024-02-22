NEW New York borsası, ABD'li çip şirketi Nvidia'nın beklentileri aşan finansal sonuçlarının ardından güne yükselişle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,6 artarak 38.845,19 puana çıktı.
S&P 500 endeksi yüzde 1,14 artışla 5.038,83 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,08 kazançla 15.904,48 puana ulaştı.
Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia'nın son çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıklaması hisse hareketlerini etkilerken, pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.
ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizlik sürerken, Federal Açık Piyasa Komitesinin son toplantısına dair tutanaklar da yetkililerin para politikasını çok hızlı gevşetme konusunda endişeleri olduğunu gösterdi.
Nvidia'nın geliri, yapay zeka çiplerine yönelik talebin artmaya devam etmesiyle 28 Ocak'ta sona eren 3 aylık dönemde yıllık yüzde 265 artışla 22,1 milyar dolara ulaşırken, piyasa beklentilerini aşarak rekor tazeledi. Çip üreticisi, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini ise 24 milyar dolar olarak açıkladı.
Şirketin Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, şirketin finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Hızlandırılmış bilgi işlem ve üretken yapay zeka kritik eşiğe ulaştı. Talep dünya çapında şirketler, endüstriler ve ülkeler genelinde artıyor." ifadelerini kullandı.
Yılbaşından bu yana yüzde 40 civarında değer kazanan Nvidia hisseleri, bilançosunu yayımlaması sonrasında da yüzde 13'e yakın artış kaydetti.
Diğer teknoloji devlerinden Meta'nın hisseleri yüzde 3'e yakın, Amazon ile Microsoft'un hisseleri yüzde 2'den fazla ve Alphabet'in hisseleri de yüzde 1 yükseldi.
Bugün piyasa açılışı öncesinde yayımladığı bilançosunda geçen yılın dördüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde gelir elde ettiğini bildiren Moderna'nın hisseleri de yüzde 6'dan fazla değer kazandı.
Son Dakika › Ekonomi › Nvidia'nın Finansal Sonuçları New York Borsasını Yükseltti - Son Dakika
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