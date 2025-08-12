NY Borsası Yükselişle Başladı - Son Dakika
Ekonomi

NY Borsası Yükselişle Başladı

12.08.2025 17:12
ABD'de yıllık enflasyonun beklentilerin altında gelmesi sonrası borsa yükselişle açıldı.

New York borsası, ABD'de yıllık enflasyonun temmuzda beklentilerin hafif altında gelmesi sonrası güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,44 artarak 44.170,13 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,48 artışla 6.404,06 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,58 kazançla 21.510,21 puana yükseldi.

ABD'de açıklanan önemli makroekonomik veriler yatırımcıların odağında bulunurken, pay piyasaları güne pozitif bir başlangıç yaptı.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin altında arttı.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise temmuzda aylık yüzde 0,3 ile beklentilere paralel artarken, yıllık yüzde 3,1 ile beklentilerin üzerinde yükseldi.

Bu dönemde hızlanan çekirdek enflasyon, yıllık bazda 5 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde faiz indirimine gideceği yönündeki beklentilerin korunduğunu gösterdi.

Analistler, enflasyon verilerinin, tarifelerden kaynaklanan fiyat baskılarının şimdilik sınırlı kaldığını gösterdiğini ve Fed'e eylül ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapması için imkan tanıdığını belirtti.

Ticaret cephesindeki haber akışı da yatırımcılar tarafından takip edilirken, ABD Başkanı Donald Trump, Çin mallarına yönelik yükseltilen gümrük vergilerinin uygulanmasının 90 gün daha ertelenmesini öngören kararnameyi imzaladı.

Kurumsal tarafta ise ABD'li yarı iletken üreticisi Intel'in hisseleri, ABD Başkanı Trump'ın istifa çağrısında bulunduğu şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Lip-Bu Tan ile görüşmesi sonrası yüzde 1'in üzerinde değer kazandı.

Kaynak: AA

