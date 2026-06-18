NYSE Yükseldi, İyimserlik Hüküm Sürdü - Son Dakika
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NYSE Yükseldi, İyimserlik Hüküm Sürdü

18.06.2026 23:57
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New York borsası, ABD-Iran mutabakatı ve teknoloji hisselerindeki artışla günü yükselişle tamamladı.

New York borsası, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının yarattığı iyimserlik ve teknoloji hisselerindeki yükselişin desteğiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,14 artarak 51.564,70 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,08 artışla 7.500,58 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,91 kazançla 26.517,93 puana yükseldi.

Dün, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit tutmasına karşın ekonomik projeksiyonların bu yıl faiz artışı olasılığına işaret etmesi sonrası negatif görünümün hakim olduğu pay piyasalarında, bugün teknoloji hisselerindeki yükselişin öncülüğünde pozitif bir seyir izlendi.

Fed, yeni Başkan Kevin Warsh liderliğinde düzenlenen ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından politika faizini yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutmuştu.

Fed'in yayımladığı projeksiyonlar ise 2026'da faiz artırımı yapılabileceğinin sinyalini vermişti. FOMC üyelerinin gelecekteki faiz beklentilerini gösteren nokta grafiği, 18 yetkiliden 9'unun bu yıl en az bir faiz artırımı öngördüğünü ortaya koymuştu.

Fed Başkanı Warsh da düzenlediği basın toplantısında, enflasyonun yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde seyrettiğini belirterek, fiyat istikrarını sağlama konusunda kararlı olduklarını vurgulamıştı.

Analistler, Warsh'un ileriye dönük yönlendirme yapmaktan kaçınmasının tahminleri zorlaştırdığını ancak fiyat istikrarı mesajını öne çıkararak "şahin" bir ton kullandığını belirtti.

Jeopolitik tarafta ise ABD ile İran arasında savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik mutabakat zaptı, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalandı.

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa sürede 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.

Ayrıca ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı deniz ablukasının bugün itibarıyla kaldırıldığını ancak mutabakatın hükümlerine uyulduğundan emin olmak için bölgede kalmaya devam edeceklerini açıkladı.

Analistler, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın enerji kaynaklı enflasyonist baskıların hafifleyebileceğine dair beklentileri güçlendirdiğini belirtti.

Kurumsal tarafta da ABD Başkanı Trump'ın, yarı iletken üreticisi Intel'in ABD'de çip tasarımı ve üretimi için Apple ile çalışacağını açıklamasının ardından Intel hisseleri yüzde 10,64 değer kazandı.

Çip sektöründeki diğer büyük şirketlerin hisselerinde de yükseliş görülürken, Nvidia'nın hisseleri yüzde 2,95, Micron Technology'nin hisseleri yüzde 8,7 ve Marvell Technology'nin hisseleri yüzde 7,27 arttı.

Halka arzının ardından ilk günlerinde hızlı bir yükseliş gösteren SpaceX hisseleri ise yüzde 3,56 düştü.

???????Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı 13 Haziran ile biten haftada 226 bine inmesine karşın piyasa beklentilerinin hafif üzerinde gerçekleşti.

ABD'de piyasalar, yarın köleliğin son verildiği güne atfen federal tatil ilan edilen "19 Haziran" (Juneteenth) dolayısıyla kapalı olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi NYSE Yükseldi, İyimserlik Hüküm Sürdü - Son Dakika

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