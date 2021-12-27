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Oba, GAİB ihracat şampiyonluğunu da aldı - Son Dakika

Oba, GAİB ihracat şampiyonluğunu da aldı

27.12.2021 10:58
Oba, GAİB ihracat şampiyonluğunu da aldı

Türkiye'nin hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü ihracat şampiyonu Oba Makarna, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin de ihracat şampiyonu oldu.

Türkiye'nin hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü ihracat şampiyonu Oba Makarna, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin de ihracat şampiyonu oldu.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni" Teymur Continental Hotel'de gerçekleştirildi. Törende, 2020 yılında üretim, istihdam ve yüksek ihracat seviyeleri ile ülke ekonomisine katkı sağlayan firmalara ödül verildi. Büyük ilgi gören törene Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, TİM Başkanı İsmail Gülle ile Gaziantep iş dünyasının temsilcileri ve ihracatçılar katıldı. Gecede Türkiye'nin ihracat yıldızı Oba Makarna'nın Yönetim Kurulu Başkanı Musa Özgüçlü, ödülünü Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan ve Kuru Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Kaplan'dan aldı.

Hububat ve bakliyatın da şampiyonu

Oba Makarna Yönetim Kurulu Başkanı Musa Özgüçlü, üretim, istihdam ve ihracatla Türkiye ekonomisine katkı sağlamaktan büyük gurur duyduklarını belirterek, "Oba Makarna olarak 8 yıldan bu yana sektöründe en fazla ihracat yapan firmayız. Dünya makarna ihracatının yüzde 10'unu tek başımıza gerçekleştiriyoruz. Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektöründe de ihracat şampiyonuyuz. Yine 2020 yılı rakamlarına göre, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en fazla ihracat yapan firmasıyız" dedi.

Oba, yenilikçi ürünlere yöneldi

Günlük 2 bin ton üretim kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük makarna üreticisi olan Oba, son dönemde yeni sektör ve yenilikçi ürünlerle büyüyor. Oba Makarna Yönetim Kurulu Başkanı Musa Özgüçlü, un, noodle ve peynir soslu makarnanın (mac&cheese) ardından nişasta sektörüne de girdiklerini belirterek, "Yatırımlarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Avrupa ve Türkiye'de nişasta sektöründe önde gelen şirketlerden olan PNS Pendik Nişasta'nın yüzde 50'sini devraldık. Bu yıl imza attığımız 20 milyon dolarlık yatırımımızla 3 noodle ve 2 spagetti hattımızı 2022'de faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz. Faaliyete geçecek yeni noodle hatlarımızla aylık 90 milyon kapasiteyle Türkiye'nin en büyük noodle üreticisi olacağız" açıklamasında bulundu.

Yeni lezzetler büyük beğeni topladı

Özgüçlü, yeni lezzetlerin büyük beğeni topladığını da sözlerine ekleyerek, "Gaziantep, Sakara ve Pendik'teki üretim tesislerinde üretilen OBA ürünleri 105 ülkenin soflarına lezzet katıyor. Oba olarak, pandemiyle değişen tüketim alışkanlıklarını dikkate alarak FMCG (Hızlı tüketim ürünleri) ürün grubuna yöneldik. Son dönemde lansmanını yaptığımız Obamie Noodle ürünümüzle lezzet odaklı, hızlı tüketim ürünleri kategorisine girdik. Yine 2021'in ikinci çeyreğinde lanse ettiğimiz peynir soslu makarna (mac&cheese) iç pazarda oldukça yeni bir ürün olmasına rağmen kısa sürede yeni nesil tüketicinin beğenisini kazandı" dedi.

"Gemi sayısını 20'ye çıkaracağız"

Dünya genelinde yaşanan konteynır krizi nedeniyle 2021 yılında kendi denizcilik şirketini kurarak, müşterilerinin mağduriyetinin önüne geçtiklerini ifade eden Özgüçlü, "Savana ShippingLine'ı kurarak armatörlük sektörüne adım attık. Bu alanda da yatırımlarımız devam edecek. 5 olan gemi sayısını yaklaşık 200 milyon dolarlık yatırımla 20'ye çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Oba, GAİB ihracat şampiyonluğunu da aldı

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Güneydoğu Anadolu, Türkiye, İhracat, Oba, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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