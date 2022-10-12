Obilet.com, Kapadokya'da görülmesi gereken yerleri derledi

Obilet.com, Kapadokya'da gezilmesi ve zaman geçirilmesi gereken yerleri kapsayan bir gezi rehberi paylaştı.

Obilet.com'dan yapılan açıklamaya göre, "Hayal Vadisi" olarak da bilinen Devrent Vadisi, Kapadokya tanıtımlarında sıkça kullanılan ve deveye benzeyen peribacası ile ünlü. Vadi, Avanos'a 15 dakika uzaklıkta olurken, bu vadiyi görmek için özel araç ya da taksiye ihtiyaç bulunuyor.

Peribacalarının net bir şekilde görülmesi nedeniyle en çok tercih edilen yerlerden biri olan Güllüdere Vadisi'nde pek çok kilise ve manastır yer alıyor. Dağ yürüyüşleri için önemli bir avantaj sunan Çavuşin Köyü ve Göreme arasında kalan vadi, sabahın ilk ışıklarından itibaren sahip olduğu güzellikleri sergilemeye başlıyor.

4. yüzyılda başlayan yerleşim ile yeşilin her tonunun gözlemlenebildiği Ihlara Vadisi, kayalara oyulan kiliseleri ve kendine has doğal oluşumları ile oldukça ünlü bir yer. Aksaray il sınırları içerisinde yer alan Ihlara Vadisi, Kapadokya seyahatinde de mutlaka görülmesi gereken yerler arasında bulunuyor. Ihlara Vadisi'nde Ağaç Altı Kilisesi, Sümbüllü Kilise, Kırk Dam Altı Kilise ve Yılanlı Kilise yer alıyor.

Ürgüp'ü yukarıdan izleme fırsatı veren Temenni Tepesi, 1288 yılında yapılmış bir yer olarak öne çıkıyor. Erciyes'e kadar görüş sağlayan manzarası ile Ürgüp'ün önemli ziyaret yerlerinin başında gelen Temenni Tepesi, konumu dolayısıyla büyük ilgi görüyor.

Temenni Tepesi'nde iki adet kümbet bulunuyor Girişte bulunan kümbetten türbe insanların dilek diledikleri, bunu yaparken de farklı bezler bağladıkları bir yer olarak öne çıkıyor. Tepenin "temenni" ismini alması da buradan geliyor. Temenni Tepesi'ne çıkıldığında bulunan kümbette Tahsin Ağa Halk Kütüphanesi yer alıyor.

360 kilisenin yer aldığı Göreme Açık Hava Müzesi

Kapadokya'nın göz bebeği yerlerden biri olan Göreme Açık Hava Müzesi, her yıl birçok kişi tarafından ziyaret ediliyor. Bölgede yaklaşık 360 tane kilise bulunuyor ve bu kiliselerin korunmasına çok dikkat ediliyor. Doğal oluşumların arasından sıyrılıp Göreme'nin en ilgi çekici noktaları burada görülebiliyor.

Çömlekçiler çarşısına gelindiğinde mutlaka uğranması gereken yerlerden biri de Saç Müzesi. Dünyanın en garip müzesi olarak anılan, 16 binden fazla kadının saç tutamları ile çevrili bu müzenin oldukça romantik bir hikayesi bulunuyor.

Kaymaklı Yeraltı Şehri de 8 kattan oluşurken, 5 bin kişilik olan bu yeraltı şehrinin sadece ilk 4 katı gezilebiliyor.