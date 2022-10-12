Obilet.com, Kapadokya'da görülmesi gereken yerleri derledi - Son Dakika
Üye Girişi

Obilet.com, Kapadokya'da görülmesi gereken yerleri derledi

12.10.2022 15:01
Obilet.com, Kapadokya'da görülmesi gereken yerleri derledi

Obilet.com, Kapadokya'da gezilmesi ve zaman geçirilmesi gereken yerleri kapsayan bir gezi rehberi paylaştı.

Obilet.com, Kapadokya'da gezilmesi ve zaman geçirilmesi gereken yerleri kapsayan bir gezi rehberi paylaştı.

Obilet.com'dan yapılan açıklamaya göre, "Hayal Vadisi" olarak da bilinen Devrent Vadisi, Kapadokya tanıtımlarında sıkça kullanılan ve deveye benzeyen peribacası ile ünlü. Vadi, Avanos'a 15 dakika uzaklıkta olurken, bu vadiyi görmek için özel araç ya da taksiye ihtiyaç bulunuyor.

Peribacalarının net bir şekilde görülmesi nedeniyle en çok tercih edilen yerlerden biri olan Güllüdere Vadisi'nde pek çok kilise ve manastır yer alıyor. Dağ yürüyüşleri için önemli bir avantaj sunan Çavuşin Köyü ve Göreme arasında kalan vadi, sabahın ilk ışıklarından itibaren sahip olduğu güzellikleri sergilemeye başlıyor.

4. yüzyılda başlayan yerleşim ile yeşilin her tonunun gözlemlenebildiği Ihlara Vadisi, kayalara oyulan kiliseleri ve kendine has doğal oluşumları ile oldukça ünlü bir yer. Aksaray il sınırları içerisinde yer alan Ihlara Vadisi, Kapadokya seyahatinde de mutlaka görülmesi gereken yerler arasında bulunuyor. Ihlara Vadisi'nde Ağaç Altı Kilisesi, Sümbüllü Kilise, Kırk Dam Altı Kilise ve Yılanlı Kilise yer alıyor.

Ürgüp'ü yukarıdan izleme fırsatı veren Temenni Tepesi, 1288 yılında yapılmış bir yer olarak öne çıkıyor. Erciyes'e kadar görüş sağlayan manzarası ile Ürgüp'ün önemli ziyaret yerlerinin başında gelen Temenni Tepesi, konumu dolayısıyla büyük ilgi görüyor.

Temenni Tepesi'nde iki adet kümbet bulunuyor Girişte bulunan kümbetten türbe insanların dilek diledikleri, bunu yaparken de farklı bezler bağladıkları bir yer olarak öne çıkıyor. Tepenin "temenni" ismini alması da buradan geliyor. Temenni Tepesi'ne çıkıldığında bulunan kümbette Tahsin Ağa Halk Kütüphanesi yer alıyor.

360 kilisenin yer aldığı Göreme Açık Hava Müzesi

Kapadokya'nın göz bebeği yerlerden biri olan Göreme Açık Hava Müzesi, her yıl birçok kişi tarafından ziyaret ediliyor. Bölgede yaklaşık 360 tane kilise bulunuyor ve bu kiliselerin korunmasına çok dikkat ediliyor. Doğal oluşumların arasından sıyrılıp Göreme'nin en ilgi çekici noktaları burada görülebiliyor.

Çömlekçiler çarşısına gelindiğinde mutlaka uğranması gereken yerlerden biri de Saç Müzesi. Dünyanın en garip müzesi olarak anılan, 16 binden fazla kadının saç tutamları ile çevrili bu müzenin oldukça romantik bir hikayesi bulunuyor.

Kaymaklı Yeraltı Şehri de 8 kattan oluşurken, 5 bin kişilik olan bu yeraltı şehrinin sadece ilk 4 katı gezilebiliyor.

YORUMLAR
500
43 ilin geçiş güzergahında yoğunlaştırılmış denetim: Araçlar didik didik arandı, sürücüler sorgulandı 43 ilin geçiş güzergahında yoğunlaştırılmış denetim: Araçlar didik didik arandı, sürücüler sorgulandı Odun yüklü tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı Odun yüklü tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı Son dakika haberi | Doktorun 3 zanlı tarafından sopayla darbedildiği anlar güvenlik kamerasında Son dakika haberi | Doktorun 3 zanlı tarafından sopayla darbedildiği anlar güvenlik kamerasında
Kaynak: AA

Ihlara Vadisi, Kapadokya, Tragger, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Obilet.com, Kapadokya'da görülmesi gereken yerleri derledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:40 ABD'nin F-16 satışını sınırlandıran 2 şartı kaldırmasına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ilk yorum: Olumlu bir gelişme
19:13 Bayern Münih, Harry Kane transferi için gemileri yaktı!
18:54 İBB Başkanı İmamoğlu gençlerin kendisine seslenişine hayran kaldı: Kurban olurum size
18:31 İranlı oyuncu Norouzi, ülkesindeki protestolara destek için giydiği hicabı çıkardı
18:18 Ahmet Şık'ın şikayeti ile ifadeye çağrılan Alperen Ocakları Genel Başkanı konuştu: Sözlerimin arkasındayım
17:52 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı! Mecidiyeköy'de yabancılara ev satacaklar
17:27 Rapçi Kanye West'ten yeni bir skandal! Ünlü spor markasının yöneticilerine yetişkin film izletti
17:21 ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili aldığı karar Yunanistan'ı karıştırdı!
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da mevkidaşı Tokayev ile masa tenisi oynadı
17:11 AK Partili isim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anketi paylaştı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 20:24:28. #1.11#
SON DAKİKA: Obilet.com, Kapadokya'da görülmesi gereken yerleri derledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement