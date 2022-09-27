Obilet.com, sonbaharda gidilebilecek rotaları paylaştı

Obilet.com, sonbaharda doğanın sunduğu renk cümbüşüne tanık olunabilecek yakın rotaları paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, online otobüs, uçak, feribot biletlerini, kiralık araç hizmetini ve otel rezervasyonunu tek çatı altında buluşturan seyahat platformu Obilet.com, sonbaharda tercih edilebilecek yerleri derledi.

Buna göre, Kocaeli merkezden 15 dakikada ulaşılabilen Yuvacık adeta gizli kalmış cennetlerden biri olarak öne çıkıyor. Bölgede yetişen çileklerin tadına doyum olmazken, Yuvacık'ta doğaseverler için 'yeşile doydum' diyebilecekleri çok yer var.

Yayla evleri, karalahana bahçeleri, dağ çilekleri, fındık ağaçları, dağlar, akarsular ve ormanlarla kaplı bu muhteşem güzellik için önerilen Çamlıktepe, tüm Yuvacık'ı kuşbakışı görmek için harika bir imkan sunuyor. Dere kenarındaki tesislerde güzel bir kahvaltının ardından Menekşe Yaylaları'nda yürüyüş, bisiklet gibi aktiviteler ya da çadır kampı yapılabiliyor.

Mitolojiye konu olan Karagöl

Sonbahar aylarında bir hafta sonu için tercih İzmir Karagöl'den yana da kullanılabiliyor. Mitolojik birçok efsaneye konu olan Karagöl'de İzmirlilerin bile bilmediği güzellikler bulunuyor. Yeşil ile mavinin buluşmasından ortaya çıkan manzaralar ile huzur dolu bir tatil doğaseverleri bekliyor. Göl çevresinde piknik yapılıp, doğa yürüyüşünde yeşilin bin bir tonuna şahitlik edilebiliyor.

Cumalıkızık

Bursa'nın son yıllarda daha da ünlü olmaya başlayan köylerinden Cumalıkızık, otantik dokusu, taş sokakları, mor, mavi ve sarı renkli evleriyle adeta bir renk cümbüşü sunuyor. 2014 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren Cumalıkızık, sonbaharda sokaklarında kaybolmak için ideal yerlerden biri. Köy halkının geçmişten beri süregelen gelenek ve göreneklerini birebir göreceğiniz Cumalıkızık Müzesi, Cin Aralığı, UNESCO'nun Cumalıkızık'ı koruma projesinin yürütüldüğü Küpeli Ev görülmesi gereken yerler arasında.

Ağva

İstanbulluların şehirden kaçmak için gittikleri yerlerden olan Ağva, özellikle sonbaharda sunduğu nehir manzarasıyla öne çıkıyor. Hacıllı Köyü'nde yer alan Onbir Göller Vadisi, Sünger Bob gibi görünen Şile Kalesi, gün batımını seyir yeri olan Ağva Feneri ve Ağlayan Kaya, Ağva'ya gidenlerin görmesi gereken güzellikler arasında yer alıyor. Göksu Nehri'nde bir tekne turuna katılarak sonbaharın keyfini çıkarmak da mümkün.

Yedigöller

Sonbaharın en çok yakıştığı yerlerden biri de kuşkusuz Yedigöller olarak öne çıkıyor. Türkiye'deki en güzel ormanlardan biri olan Yedigöller Milli Parkı'nda Büyük, Küçük, Serin, Derin, Sazlı, Nazlı ve İnce olmak üzere 7 göl bulunuyor. Göller ıhlamurdan meşeye, kayından gürgene, köknardan sarıçama envaiçeşit ağaçla yeşilin her tonunu izleme şansını sunuyor. Göller arasında yürüyüş yapılabildiği gibi kamp hayatını sevenler için de ideal konaklama yerleri mevcut. Kapankaya Tepesi, Geyik Üretme Çiftliği de ziyaret edilebilecek yerler arasında bulunuyor.

Birgi

Sonbahar aylarında gidebilecek cennet köşelerinden biri de İzmir Birgi. Lidyalılardan sonra sırayla Roma, Bizans ve Osmanlı imparatorluklarına ev sahipliği yapan Birgi, tarihi evleri ve konakları ile adeta bir açık hava müzesi işlevi görüyor. Birgi'nin en çok ilgi çeken yerleri ise tarihi Birgi evleri, mimarisiyle görenleri kendine hayran bırakan Çakırağa Konağı, konakla birlikte kentin simgesi haline gelmiş Aydınoğlu Mehmet Bey Camii, Aydınoğlu Hamamı ve İmam-ı Birgivi Türbesi olarak öne çıkıyor.