Ocak 2026 Dış Ticaret Verileri Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ocak 2026 Dış Ticaret Verileri Açıklandı

Ocak 2026 Dış Ticaret Verileri Açıklandı
26.02.2026 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İhracat %4 azalırken, ithalat %0,1 arttı. Dış ticaret açığı 8,38 milyar dolara yükseldi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayında genel ticaret sistemine göre ihracatın yüzde 4 azaldığını, ithalatın yüzde 0,1 arttığını açıkladı.

TÜİK, Ocak 2026 dönemine ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre ihracat 2026 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 azalıp 20 milyar 315 milyon dolar, ithalat yüzde 0,1 artarak 28 milyar 695 milyon dolar olarak gerçekleşti. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2026 Ocak'ta yüzde 2 azalarak 19 milyar 492 milyon dolardan, 19 milyar 107 milyon dolara geriledi. Ocak ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 5,3 artarak 20 milyar 814 milyon dolardan, 21 milyar 907 milyon dolara yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı ocak ayında 2 milyar 800 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 1,8 artarak 41 milyar 14 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87,2 oldu.

İHRACATTA İLK SIRAYI ALMANYA ALDI

Ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 artarak 7 milyar 511 milyon dolardan, 8 milyar 380 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Ocak'ta yüzde 73,8 iken, 2026 Ocak ayında yüzde 70,8'e geriledi. Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2026 Ocak ayında imalat sanayinin payı yüzde 92,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,8, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 oldu. Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2026 Ocak ayında ara mallarının payı yüzde 72,1, sermaye mallarının payı yüzde 14,3 ve tüketim mallarının payı yüzde 13,1 oldu. Ocak ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 780 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 285 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 216 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 49 milyon dolar ile İtalya, 900 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,7'sini oluşturdu. İthalatta ise Çin ilk sırayı aldı. Ocak ayında Çin'den yapılan ithalat 4 milyar 283 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 78 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 1 milyar 870 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 812 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 273 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,9'unu oluşturdu.

Kaynak: DHA

İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ocak 2026 Dış Ticaret Verileri Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu 6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu
Şehit pilotun vatan sevgisi çocukluktan geliyormuş Şehit pilotun vatan sevgisi çocukluktan geliyormuş
20 milyon TL’lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu Şeytanın aklına gelmez 20 milyon TL'lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu! Şeytanın aklına gelmez
Kurduğu cinayet planı 2 saatte patladı, soluğu cezaevinde aldı Kurduğu cinayet planı 2 saatte patladı, soluğu cezaevinde aldı
Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti
Takımın yarısı yok İşte Fenerbahçe’nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
Dev bankadan altın için çılgın tahmin Dev bankadan altın için çılgın tahmin
Skriniar’dan Saran’a söz: Çok daha erken döneceğim Skriniar'dan Saran'a söz: Çok daha erken döneceğim
Acun görmesin: Survivor’da kurgucuyu işinden edecek hata Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata

11:14
Kenan Yıldız’dan olay olan sevinç
Kenan Yıldız'dan olay olan sevinç
10:51
Okan Buruk’tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
10:45
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum
10:44
Hamburger siparişi veren vatandaş, paketi açınca kabusu yaşadı
Hamburger siparişi veren vatandaş, paketi açınca kabusu yaşadı
10:40
Korkulan oldu Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi
Korkulan oldu! Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi
10:40
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar ’’Ramazan’da olacak iş mi’’ deyip karakola koştu
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar ''Ramazan'da olacak iş mi?'' deyip karakola koştu
10:18
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
10:06
Ev sahipleri dikkat Bunu yapmayan yandı, süreç 3 gün sonra başlıyor
Ev sahipleri dikkat! Bunu yapmayan yandı, süreç 3 gün sonra başlıyor
09:49
TFF’nin Galatasaray paylaşımına eski vekilden bile tepki var: Tebrik değil yenilgi bildirisi
TFF'nin Galatasaray paylaşımına eski vekilden bile tepki var: Tebrik değil yenilgi bildirisi
09:36
Rusya, İran’a neden yardım etmiyor Putin açık açık söylemiş
Rusya, İran'a neden yardım etmiyor? Putin açık açık söylemiş
07:34
Yürekleri dağlayan detay Kahraman pilot büyük bir faciayı önlemiş
Yürekleri dağlayan detay! Kahraman pilot büyük bir faciayı önlemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 12:05:43. #7.11#
SON DAKİKA: Ocak 2026 Dış Ticaret Verileri Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.