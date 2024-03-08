AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocak ayında 2 milyar 460 milyon dolar açık verdiğini tahmin ediyor.
AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 12 Mart Salı günü açıklanacak Ocak 2024 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının ocakta 2 milyar 460 milyon dolar açık verdiğini öngörüyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari açık beklentileri 1 milyar dolar ile 3 milyar 100 milyon dolar arasında yer aldı.
Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında ise 30 milyar 611 milyon dolar olarak gerçekleşmesini bekliyor.
Türkiye'nin cari işlemler hesabı aralıkta 2 milyar 91 milyon dolar açık verirken, yıllıklandırılmış cari açık da 45 milyar 150 milyon dolar olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › Ocak Ayında Cari İşlemler Hesabı 2.46 Milyar Dolar Açık Verdi - Son Dakika
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Aksaray Engelsiz Yaşam Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 31 Mart seçimlerini atlattıktan sonra enflasyonu azalmış, normalleşmiş ve istikrara ulaşmış bir ülke konumuna geleceğini belirtti. Elitaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her seçimde birinci çıktığını ve ekonomik sıkıntıların çözülebileceğini ifade etti.
Tunceli'de depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Mutu Köprüsü'nün yerine yenisinin yapılması için çalışma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı himayesinde yapılan çalışmalar kapsamında sondaj çalışmaları başlatıldı. Vali Tekbıyıkoğlu, köprüde inceleme yaparak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yeni köprünün yapımı için geçen sene ihale yapıldı ve teknik çalışmalara başlandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şebinkarahisar'da gerçekleşecek 7 projeye 20 milyon lira destek sağladıklarını açıkladı. Bakan Kacır, projelerin imza törenine katıldı ve Şebinkarahisar'ın kalkınmasını ve refahını sürdüreceklerini belirtti.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kent merkezinde yapılan çalışmalarla esnafın hareketlenmesini ve kent merkezinin canlanmasını hedefliyor.
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Ankara temasları çerçevesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Mehmet Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi. Alan, Elazığ'ın yatırım ve istihdamını artırmak için çalışmalarını sürdürdüğünü ve yatırımcıların problemlerini üst makamlara taşıdığını belirtti.
Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala Düzce'de faaliyet gösteren fırın, pastane ve unlu mamul işletmelerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan denetimlerde pide gramaj, işletme hijyen ve evrak kontrolleri gerçekleştirildi.
Eminönü'nde Ramazan alışverişleri yağmura rağmen devam etti. Yağmur altında alışverişlerini sürdüren vatandaşların oluşturduğu kalabalık göze çarptı. Her yıl olduğu gibi bu Ramazan'da da tarihi Mısır Çarşısı ve çevresindeki alışveriş yoğunluğu dikkat çekti. Hurma, lokum ve sahurluk yiyeceklerin doldurduğu tezgahlardaki hareketlilik kameraya yansıdı. Ramazan Ayı'nın başlamasına 2 gün kala İstanbul'un tarihi Mısır Çarşısında son alışverişler yapılıyor. Vatandaşlar yağan yağmura rağmen ilk oruç için ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor. - İSTANBUL
Kayseri Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen Türkiye Endonezya Kayseri İş Formu'nda, Kayseri sanayisi hakkında bilgi verildi ve işbirliği olanakları tartışıldı. Kayseri'nin dış ticaret hacmi ve potansiyeli vurgulandı. Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi, enerji, sağlık ve inşaat alanlarında Kayserili firmalarla işbirliği yapabileceklerini belirtti.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 355 bin liraya çıktı. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 200 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 360 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,6 artışla 2 milyon 355 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 318 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 212 milyon 334 bin 207,88 lira, işlem miktarı ise 4.079,32 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 9 milyar 222 milyon 177 bin 523,17 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Metal Rafineri, VakıfBank, Garanti BBVA, İstanbul Altın Rafinerisi ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.
İzmir Optik, Gözlük, Oftalmoloji ve Teknolojileri Fuarı - Optic World İzmir, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin fuarcılık iştiraki İZFAŞ tarafından düzenlenen bir açılış töreniyle başladı. Fuar, Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Genel Başkanı Ergün Karaçanak ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in konuşmalarıyla açıldı. Optik ve gözlük sektöründe yerli ve milli markaların oluşturulmasını hedefleyen fuar, optik ürünler, gözlük aksesuarları, oftalmolojik cihazlar ve hizmetler gibi birçok ürün ve hizmeti ziyaretçilere sunuyor. Fuar, 10 Mart Pazar gününe kadar devam edecek.
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