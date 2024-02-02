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Ocak Ayında Dış Ticaret Açığı Geriledi - Son Dakika
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Ekonomi

Ocak Ayında Dış Ticaret Açığı Geriledi

Ocak Ayında Dış Ticaret Açığı Geriledi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak ayı dış ticaret verilerinin açıklanmasıyla birlikte dış ticaret açığındaki gerilemenin sürdüğünü ve Program'ın çalıştığını teyit etti. Geçen yıl mayıs ayında 122,2 milyar dolara ulaşan yıllık dış ticaret açığı, ocakta 97,9 milyar dolara gerileyerek 24,3 milyar dolar iyileşme kaydetti.

02.02.2024 16:23  Güncelleme: 16:25
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HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ocak ayı verileri, dış ticaret açığındaki gerilemenin sürdüğünü, Program'ın (OVP) çalıştığını teyit ediyor" dedi.

Bakan Şimşek, bugün açıklanan ocak ayı dış ticaret verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ocak ayı verileri dış ticaret açığındaki gerilemenin sürdüğünü, Program'ın çalıştığını teyit ediyor. Geçen yıl mayıs ayında 122,2 milyar dolara ulaşan yıllık dış ticaret açığı 24,3 milyar dolar iyileşerek ocakta 97,9 milyar dolara geriledi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Mehmet Şimşek, OVP, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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