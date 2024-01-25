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TÜİK verilerine göre ocak ayında güven endeksi arttı - Son Dakika
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TÜİK verilerine göre ocak ayında güven endeksi arttı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, ocak ayında hizmet sektöründe güven endeksi yüzde 4, inşaat sektöründe yüzde 3,3 artarken, perakende ticaret sektöründe yüzde 1 azaldı. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ise hizmet sektöründe 116,8, perakende ticaret sektöründe 115,6 ve inşaat sektöründe 90,9 olarak belirlendi.

TÜİK verilerine göre ocak ayında güven endeksi arttı
25.01.2024 - 10:38,
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ocak ayında güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 4 ve inşaat sektöründe yüzde 3,3 artarken, perakende ticaret sektöründe yüzde 1 azaldı.

TÜİK, ocak ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini bugün açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 4 oranında artarak 116,8 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1 oranında azalarak 115,6 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 3,3 oranında artarak 90,9 değerini aldı.

Kaynak: ANKA
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Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜİK verilerine göre ocak ayında güven endeksi arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜİK verilerine göre ocak ayında güven endeksi arttı - Son Dakika
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