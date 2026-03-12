Ocak'ta Cari Açık 6,8 Milyar Dolar - Son Dakika
Ocak'ta Cari Açık 6,8 Milyar Dolar

12.03.2026 10:41
Türkiye'nin ocak ayında cari işlemler hesabında 6,8 milyar dolar açık verildi.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı ocak ayında 6 milyar 807 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 1 milyar 228 milyon dolarlık açık verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Ocak 2026'da cari işlemler hesabında 6 milyar 807 milyon dolarlık, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 1 milyar 228 milyon dolarlık açık verildi.

Bu dönemde, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı da 6 milyar 967 milyon dolar oldu.

Yıllıklandırılmış verilere göre, ocakta cari açık yaklaşık 32,9 milyar dolar olurken ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesinde de 71,2 milyar dolarlık açık oluştu.

Aynı dönemde hizmetler dengesi 63,1 milyar dolar fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 24,1 milyar dolar ve 695 milyon dolar açık verdi.

Söz konusu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 2 milyar 639 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1 milyar 687 milyon dolar ve 2 milyar 471 milyon dolar oldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

