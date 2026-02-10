Ocakta en fazla kazandıran yatırım aracı belli oldu! Zirveden çok son sıra şaşırttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Ocakta en fazla kazandıran yatırım aracı belli oldu! Zirveden çok son sıra şaşırttı

Ocakta en fazla kazandıran yatırım aracı belli oldu! Zirveden çok son sıra şaşırttı
10.02.2026 19:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ocak ayında en çok reel getiri kazandıran yatırım aracı belli oldu. TÜFE ile indirgendiğinde ocakta en yüksek aylık reel getiri yüzde 7,45 ile külçe altında gerçekleşti. Euro yüzde 3,22 ve Amerikan doları da yüzde 3,43 kayba yol açtı. Finansal yatırım araçları 3 aylık, 6 aylık ve yıllık olarak değerlendirildiğinde de senaryo değişmedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.

OCAKTA EN FAZLA AYLIK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA OLDU

Buna göre ocakta aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 9,72, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 7,45 ile külçe altında görüldü.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından, BIST 100 endeksi yüzde 9,50, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 1,93 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,31 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağladı.

Ocakta en fazla aylık reel getiri külçe altında oldu

EN FAZLA KAYIP DOLARDA

Öte yandan yine Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde Euro yüzde 1,18 ve Amerikan doları yüzde 1,39 kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise BIST 100 endeksi yüzde 7,23 yatırımcısına reel getiri sağlarken DİBS yüzde 0,18, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,76, Euro yüzde 3,22 ve Amerikan doları yüzde 3,43 kayba yol açtı.

Ocakta en fazla aylık reel getiri külçe altında oldu

3 VE 6 AYLIK DEĞERLENDİRMELERDE DE SENARYO AYNI

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,37, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,84 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Amerikan doları, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,92, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,14 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak belirlendi.

Ocakta en fazla aylık reel getiri külçe altında oldu

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 40,16, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 35,44 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken aynı dönemde Amerikan doları Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,50, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,75 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.

Ocakta en fazla aylık reel getiri külçe altında oldu

YILLIKTA DA EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 70,97, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 66,41 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.

Ocakta en fazla aylık reel getiri külçe altında oldu

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından avro yüzde 8,37, mevduat faizi (brüt) yüzde 7,24 ve DİBS yüzde 6,10 yatırımcısına reel getiri sağlarken BIST 100 endeksi yüzde 0,51 ve Amerikan doları yüzde 4,39 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise Euro yüzde 5,49, mevduat faizi (brüt) yüzde 4,39 ve DİBS yüzde 3,28 yatırımcısına reel getiri sağlarken BIST 100 endeksi yüzde 3,16 ve Amerikan doları yüzde 6,93 yatırımcısının kayba uğramasına yol açtı.

İş Dünyası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ocakta en fazla kazandıran yatırım aracı belli oldu! Zirveden çok son sıra şaşırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Belözoğlu: Maç 200 dakika daha oynansa da gol atamazdık Emre Belözoğlu: Maç 200 dakika daha oynansa da gol atamazdık
Ankara’da zihinsel engelli kişiyi vince bağlayan 4 şüpheli yakalandı Ankara'da zihinsel engelli kişiyi vince bağlayan 4 şüpheli yakalandı
Tedesco’dan Trabzonspor maçı hakkında çarpıcı yorum Tedesco'dan Trabzonspor maçı hakkında çarpıcı yorum
Aydın’da motosiklet sürücüsünün öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı Aydın'da motosiklet sürücüsünün öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
İlker Yağcıoğlu’ndan iddialı sözler: Fenerbahçe tarihinin en iyisi olabilir İlker Yağcıoğlu'ndan iddialı sözler: Fenerbahçe tarihinin en iyisi olabilir
Mossad için çalıştığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı Mossad için çalıştığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı
“AK Parti“ iddiasından sonra geldi CHP’li Mustafa Bozbey’den dikkat çeken paylaşım "AK Parti" iddiasından sonra geldi! CHP'li Mustafa Bozbey'den dikkat çeken paylaşım
Trump’tan Bad Bunny’nin Super Bowl gösterisine sert tepki Trump'tan Bad Bunny'nin Super Bowl gösterisine sert tepki
İş insanı Kamil Yazıcı hayatını kaybetti İş insanı Kamil Yazıcı hayatını kaybetti
Borsa dolandırıcılığına dev darbe 40 kişi tutuklandı Borsa dolandırıcılığına dev darbe! 40 kişi tutuklandı
İnfial yaratan görüntü İşkencecilerin tamamı gözaltına alındı İnfial yaratan görüntü! İşkencecilerin tamamı gözaltına alındı

19:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi yarın
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi yarın
19:31
Afrika’nın en tehlikeli kirpisi Aydın’da görüntülendi
Afrika'nın en tehlikeli kirpisi Aydın'da görüntülendi
18:45
Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
18:18
İşte Selahattin Demirtaş’ın son hali
İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali
17:51
Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı
Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı
17:43
Somali’de yolcu uçağı Hint Okyanusu’na acil iniş yaptı
Somali'de yolcu uçağı Hint Okyanusu'na acil iniş yaptı
17:33
Tiryaki Agro, Yudum markasını bünyesine kattı
Tiryaki Agro, Yudum markasını bünyesine kattı
17:22
Yatırımcı ne yapmalı İşte dev bankanın yıl sonu için altın tahmini
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın yıl sonu için altın tahmini
17:22
Direksiyonda dans etti, gözaltına alınırken ortalığı karıştırdı
Direksiyonda dans etti, gözaltına alınırken ortalığı karıştırdı
16:17
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz’ı ihraç etti
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz'ı ihraç etti
15:46
Kıyafeti nedeniyle hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i en çok üzen cümle Gözyaşlarını tutamadı
Kıyafeti nedeniyle hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i en çok üzen cümle! Gözyaşlarını tutamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 20:13:18. #7.11#
SON DAKİKA: Ocakta en fazla kazandıran yatırım aracı belli oldu! Zirveden çok son sıra şaşırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.