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Ödemiş'te kış patatesi hasadı başladı - Son Dakika

Ödemiş'te kış patatesi hasadı başladı

15.01.2022 13:11
Ödemiş'te kış patatesi hasadı başladı

İzmir'in patates üretimi ile tanınan ilçesi Ödemiş'te, üreticiler patates hasadına devam ederken, tarlalardaki ürünlerin yarısından fazlası söküldü.

İzmir'in patates üretimi ile tanınan ilçesi Ödemiş'te, üreticiler patates hasadına devam ederken, tarlalardaki ürünlerin yarısından fazlası söküldü. Üreticiler, yaz patatesinde ekimin azalabileceğini kaydetti.

Kaymakçı Mahallesi'nde patates üreticiliği yapan Hasan Cengiz, fiyatların tarlada 2-2,5 TL arasında değiştiğini belirterek, "Kış patatesinde hasat devam ediyor. Ödemiş çevresindeki kış patatesinin hasadı Mart ayına kadar devam eder. Aralık ortasında 3,5 liradan işlem gören patates, dövizdeki ani düşme ile birlikte 2,5 liraya kadar düştü. Söküm çalışmaları devam ettikçe fiyatlarda yükselme meyana gelir çünkü piyasada patates bulmak zorlaşır. Üreticiler olarak, Mart-Nisan aylarına kadar fiyatların yeniden 3-4 TL seviyesine yükselmesini bekliyoruz" dedi.

Hasat çalışmalarının yanında yaz patatesinin de dikim çalışmalarının başladığını belirten Cengiz, "Ödemiş'in kuzey bölgelerinde aralık ayında başlayan ekimler, Ocak sonuna kadar devam eder. Bu ürünün hasadı da Mayıs ve Temmuz aylarında yapılır" şeklinde konuştu.

Cengiz, şunları söyledi:

"İyi fiyat bulan üretici ile yeni ürün ekmek isteyen üretici güzel havaları fırsat bilir. Şuan hava söküm ve ekime uygun. Önümüzdeki hafta sonuna doğru yağış görünüyor. Bu yüzden toprağın tavını kaçırmak istemeyen üreticiler telaş içinde gece gündüz demeden ekim ve söküm işi yapmaya çalışıyor." - İZMİR

Ödemiş'te kış patatesi hasadı başladı
Ödemiş'te kış patatesi hasadı başladı
Ödemiş'te kış patatesi hasadı başladı

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Türk Lirası, Ödemiş, Hasat, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ödemiş'te kış patatesi hasadı başladı - Son Dakika Ekonomi


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