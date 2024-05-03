ODMD Başkanı: Mayıs Ayı Otomotiv Pazarı İçin Değerlendirme Ayı Olacak

Ekonomi

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, nisan ayında otomotiv satışlarında görülen düşüşü bayram sebebiyle "kısa ay" olmasına bağlamanın doğru olmayacağına dikkati çekerek "Mayıs ayı sonuçları, bu yıl pazarın nasıl seyredeceği ile ilgili önemli bir 'değerlendirme' ayı gibi görülecektir." ifadesini kullandı.

ODMD'den yapılan açıklamaya göre, Başkan Ali Haydar Bozkurt nisan ayı sektör rakamlarını değerlendirdi.

Batışlardaki düşüşün sektör tarafından öngörüldüğünü belirten Bozkurt, "Nisan ayındaki bu düşüşü, sadece bayram dolayısıyla 'kısa ay' olmasına bağlamak da doğru değildir." görüşünü paylaştı.

Satışlardaki yavaşlamanın sebeplerine değinen Bozkurt, ilk 3 ayda yüksek seyreden satışların önemli bir bölümünün ÖTV muaf araç satışlarından kaynaklı olabileceğini bildirdi.

Araç bulunurluğu ve filo satışlarının da etkili olduğuna vurgu yapan Bozkurt, şunları kaydetti:

"İlk 3 ayda gerçekleşen satışlar açısından bir başka önemli nokta da 2023 Eylül ayından bu yana araç bulunurluğundaki artışlarla yüksek satış adetleri gerçekleşmişti ve araç alacak müşterilerin önemli kısmının da artık alımlarını gerçekleştirdiğini düşünüyoruz. Diğer yandan, pazarı ayakta tutması beklenen filo satışları ise krediye ulaşımda yaşanan güçlükler ve kredi faizlerinin yüksek olması sebebiyle beklenen performansın altında seyretmektedir."

"2024 ve 2025 yıllarının sektör açısından kolay olmayacağını düşünmekteyim"

ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, haziran ayındaki otomotiv satışlarının kurban bayramı, okulların kapanması ve tatil planları sebebiyle nisan ayına benzer sonuçlanabileceğine işaret ederek, "Bu nedenle içinde bulunduğumuz Mayıs ayı sonuçları, bu yıl pazarın nasıl seyredeceği ile ilgili önemli bir 'değerlendirme' ayı gibi de görülecektir." ifadesini kullandı.

Sektörde yeni düzenlemelerin yapılması durumunda pazar hızında ciddi yavaşlamanın olabileceğine dikkati çeken Bozkurt, "Önümüzdeki aylarda yavaşlamanın devam edeceğini öngörüyoruz. Bu noktada 2024 ve 2025 yıllarının sektör açısından kolay olmayacağını düşünmekteyim." değerlendirmesinde bulundu.