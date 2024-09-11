İngiltere Ekonomisi Yeniden İvme Kazanıyor - Son Dakika
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Ekonomi

İngiltere Ekonomisi Yeniden İvme Kazanıyor

OECD'nin İngiltere ekonomisine ilişkin yayımladığı araştırmaya göre, İngiltere ekonomisi zayıf büyüme döneminden çıkarak yeniden ivme kazanmaya başladı. Ancak bu ivmenin devam etmesi ve orta vadeli büyümeyi canlandırmak için kapsamlı reform gündeminin sürdürülmesi gerekiyor.

11.09.2024 17:16
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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), İngiltere ekonomisinin zayıf büyüme döneminin ardından yeniden ivme kazanmaya başladığını ancak bu ivmenin devamı ve orta vadeli büyümeyi canlandırmak için kapsamlı reform gündeminin sürdürülmesi gerektiğini bildirdi.

OECD'nin İngiltere ekonomisine ilişkin yayımladığı araştırmasına göre, ülke ekonomisinde 2023'teki yüzde 0,1 büyümenin ardından bu yıl yüzde 1,1 ve 2025'te yüzde 1,2 büyüme bekleniyor.

Enerji ve gıda fiyatlarındaki baskıların azalmasıyla manşet enflasyon yüzde 2 hedefine doğru ilerlerken, hizmet fiyatlarındaki baskıların devam etmesi ve çekirdek enflasyonun bu yıl yüzde 3,7 ve 2025'te yüzde 2,8 ile yüksek seyredeceği öngörülüyor. Bu durumun, para politikasının kısıtlayıcı olmaya devam etmesini gerektireceği bekleniyor.

Bu kapsamda OECD'ye göre, İngiltere'de zayıf büyüme döneminin ardından ekonomide yeniden kazanılan ivmenin devam etmesi ve orta vadeli büyümeyi canlandırmak için kapsamlı reform gündeminin sürdürülmesi gerekiyor.

Ülkede nüfusun yaşlanması ve iklim değişikliğiyle mücadelenin desteklenmesi için gerekli yatırımlar nedeniyle harcama baskılarının artacağı öngörülürken, ülkenin büyüme potansiyelinin ortaya çıkarılması için yatırımları desteklemeye yönelik şeffaf bir hükümet stratejisi uygulanması öneriliyor.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin bugün açıkladığı verilere göre, ülke ekonomisi hazirandaki yatay seyrin ardından temmuzda da büyüme göstermedi.

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, düşük büyümeyle geçen 14 yılın ardından karşılaşılan zorlukların boyutlarının farkında olduğunu belirterek, "Bu nedenle ekonomimizin temellerini düzeltmek için şimdi uzun vadeli kararlar almak zorundayız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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