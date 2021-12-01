OECD, küresel ekonominin gelecek yıl yüzde 4,5 büyümesini bekliyor

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), küresel büyümenin gelecek yıl yüzde 4,5 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini duyurdu.

OECD'nin Kasım Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu yayımlandı.

Raporda, en son eylül ayında küresel ekonomi için bu yıl yüzde 5,7 olan büyüme tahmininin yüzde 5,6'ya düşürüldüğü belirtilerek, 2022 için büyüme tahmininin yüzde 4,5 seviyesinde sabit tutulduğu kaydedildi.

Küresel ekonominin 2023 yılında yüzde 3,2 büyümesinin beklendiği aktarılan raporda, küresel ekonomik görünüme yönelik ana riskin; mevcut enflasyon artışının daha uzun sürmesi ve beklentilerden daha fazla yükselmesi olduğu bildirildi.

G20 ülkelerinin ise gelecek yıl yüzde 4,7, 2023'te yüzde 3,3 seviyesinde büyüme kaydetmesinin beklendiği belirtilen raporda, OECD ülkelerinin 2022'de yüzde 3,9, 2023 yılında ise yüzde 2,5 büyüme göstermesinin tahmin edildiği kaydedildi.

ABD ekonomisinin gelecek yıl yüzde 3,7, 2023 yılında ise yüzde 2,4 büyümesinin beklendiği aktarılan raporda, Çin ekonomisinin ise gelecek yıl ve 2023'te yüzde 5,1 büyümesinin beklendiği bildirildi.

Raporda, Avro Bölgesi'nin 2022 yılında yüzde 4,3, 2023 yılında ise yüzde 2,5 büyüme göstermesinin beklendiği belirtildi.

"Küresel ekonomik toparlanma gelişen ülkelerde farklı hızlarda gerçekleşti"

OECD raporunda, küresel büyüme beklentilerine ilişkin, "Merkezi senaryomuz, dünyanın salgın ile daha iyi başa çıkması, para ve maliye politikalarının 2022 boyunca genel olarak destekleyici kalmasıyla küresel toparlanmanın devam etmesidir. 2021'de yüzde 5,6'lık bir toparlanmanın ardından küresel büyüme, gelecek yıl yüzde 4,5'lik bir hızda ilerleyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Küresel ekonomik toparlanmanın gelişen ülkelerde farklı hızlarda gerçekleştiği aktarılan raporda, "ABD'de istihdam görece halen zayıf durumda. Fakat Avro Bölgesi'nde istihdam, salgın öncesinden daha yüksek seviyede. Aynı zamanda ABD ekonomisi, Avro Bölgesi'nden daha hızlı bir şekilde toparlandı." değerlendirmesine yer verildi.

Enflasyonist baskıların tüm ekonomilerde hissedildiği belirtilen raporda, enerji, gıda ve emtia piyasalarında yaşanan tedarik aksaklıklarının fiyatları artırdığı vurgulandı.

Yüksek enerji fiyatlarının, temel ve ara malların üretimini sınırlandırdığı aktarılan raporda, üretim zincirlerindeki zorlukların genel anlamda ürün kıtlığına neden olduğu kaydedildi.

OECD, 2021 yılı için Türkiye ekonomisine yönelik büyüme beklentisini de yüzde 8,4'ten yüzde 9'a revize etti. Türk ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 3,1'den yüzde 3,3'e yükseltilirken, 2023 yılı için ise yüzde 3,9 büyüme tahmini yapıldı.