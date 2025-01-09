OEDAŞ Çalışanlarına Arama Kurtarma Sertifikası

Ekonomi

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta elektrik dağıtım hizmeti sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) çalışanlarının gönüllü katılımıyla kurduğu arama kurtarma ekibi, AFAD'dan sertifika aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ekip, AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü tarafından deprem, sel, yangın gibi afet ve acil durumlara yönelik müdahale kapasitesinin artırılması hedefiyle düzenlenen Eskişehir Arama Kurtarma Ekipleri Projesi'ne katıldı.

Bu kapsamda teorik ve pratik eğitim alan ekipteki 29 OEDAŞ çalışanının tamamı sınavlarını başarıyla tamamlayarak sertifika aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, kriz ve afet durumlarında iş sürekliliğini sağlamak ve riskleri kontrollü şekilde yönetmek amacıyla çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yaptığımız çalışmalara ek olarak AFAD ve diğer ilgili kurumlarla sürekli olarak iş birliği yapıyor, çeşitli eğitim ve tatbikatlara katılıyoruz. 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketinin hemen ardından çalışma arkadaşlarımız bilfiil arama kurtarma çalışmalarında yer aldı. Geçtiğimiz yıl da gerek bölgemizin gerekse ülkemizin deprem kuşağında yer alması ve afetlerle mücadelede etkin rol üstlenme sorumluluğumuz doğrultusunda çatısı altında bulunduğumuz grup bünyesinde Zorlu Arama Kurtarma Osmangazi ekibini hayata geçirdik. Bu ekibe OEDAŞ'tan da 29 çalışma arkadaşımız gönüllü olarak katıldı. Deprem ve afetlere karşı her an teyakkuz halindeyiz. AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü'nün projesi kapsamında aldığımız sertifikasyonun ardından ekibimizin akreditasyon sürecini de başlatmış bulunuyoruz. Ülkemizde olası afetlere karşı hazırlıklı olmanın ne kadar kritik olduğunu unutmadan çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz."