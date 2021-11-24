'Öğretmenler Günü' çiçekçi esnafına can suyu oldu

Edirne'de geçtiğimiz yıl korona virüs salgını nedeniyle zor günler yaşayan çiçekçi esnafının yüzü Öğretmenler Günü ile güldü.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla günler öncesinden hazırlıklarına başlayan ve tezgahlarını rengarenk süsleyen çiçekçi esnafı, işlerinde yaşanan hareketlilikle birlikte nefes aldı. Korona virüs salgını sebebiyle geçtiğimiz yıl kutlamaların yapılmaması ve uzaktan eğitim olmasından dolayı işleri durma noktasına gelen çiçekçi esnafına bu yıl öğrenciler ve velilerin alışverişleriyle en hareketli günlerinden birini yaşadı.

Bir yandan siparişlere yetişmeye çalışan çiçekçiler, bir yandan da gelen müşteri ve öğrencilere en güzel buketleri hazırlıyor.

Bu sene satışların çok iyi olduğunu ve artış olduğunu söyleyen çiçekçi esnafı Aytaç Sabırman, genellikle internet üzerinden ve telefonla siparişlerde daha fazla yoğunluk yaşandığını aktardı. Korona virüs salgınıyla mücadele döneminde zor günler yaşadıklarını belirten Sabırman, Öğretmenler Günü'nün bir nebze de olsa can suyu olduğunu ifade etti. En çok buket tarzı çiçeklerin tercih edildiğini söyleyen Sabırman, gül, papatya, karanfil gibi türlerin de alındığını aktardı.

Müşterilerden Olcay Göçmen, "Oğlum ve kızımın öğretmenlerine çiçek almak için geldim. Öğretmenler sayesinde hepimiz varız. Bu güzel günü çiçekle taçlandırmak istedik" dedi. - EDİRNE