Öğretmenler Günü'nde çiçek talebi arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Öğretmenler Günü'nde çiçek talebi arttı

Van'daki çiçekçiler, Öğretmenler Günü için yoğun mesai yapıyor; talepler hızla artıyor.

23.11.2024 00:02
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Öğretmenler Günü için çiçekçilerde yoğun mesai

VAN - Van'da 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün yaklaşmasıyla çiçekçiler yoğun talep nedeniyle gece gündüz demeden çalışıyor.

Kentteki çiçekçiler, 24 Kasım nedeniyle en yoğun dönemlerinden birini yaşıyor. Öğrenciler ve veliler, öğretmenlerine olan sevgilerini çiçeklerle ifade etmek için çiçekçilere akın ediyor. Farklı renk ve türdeki çiçeklerden hazırlanan buketler, öğretmenlere duyulan sevgi ve saygının simgesi haline gelirken, çiçekçiler talepleri karşılamak için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Kentte uzun yıllardır çiçekçilik yapan Yusuf Zengin, Öğretmenler Günü'nün kendileri için yılın en hareketli dönemlerinden biri olduğunu belirtti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da günün yoğun geçtiğini ifade eden Zengin, "Ancak bu yıl pazar gününe denk geldiği için hem öğretmenler hem de çiçekçiler açısından sıkıntı olabiliyor. Anneler Günü hep pazar günlerine denk gelir. Öğretmenler Günü de her zaman pazartesi olursa hem işleyiş hem de tedarik konusunda sıkıntı olmaz. Bu kez işimiz 4 güne bölündü. Siparişlerin çoğu ise pazartesi gününe sarkacaktır" dedi.

(YLM-MSA-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Öğretmenler Günü'nde çiçek talebi arttı - Son Dakika

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