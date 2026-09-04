Oğuzeli'nde dolmalık patlıcan hasadı başladı, kilosu 18 TL'den satılıyor - Son Dakika
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Oğuzeli'nde dolmalık patlıcan hasadı başladı, kilosu 18 TL'den satılıyor

Oğuzeli\'nde dolmalık patlıcan hasadı başladı, kilosu 18 TL\'den satılıyor
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Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde kış hazırlıkları kapsamında dolmalık patlıcan hasadı başladı. Tarlalarda günlük yevmiyesi bin 300 TL olan işçiler tarafından toplanan patlıcanlar, evlerde kadınlar tarafından içleri oyularak ipe dizilip güneşte kurutuluyor.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde dolmalık patlıcan hasadı başladı. İlçe kırsalındaki tarlalardan hasat edilen taze patlıcanlar, evlerde içleri oyulduktan sonra ipe geçirilip güneşte kurutularak dolmalık patlıcan halini alıyor.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde kış aylarına hazırlık çerçevesinde dolmalık patlıcan hasadı başladı. Oğuzeli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı güzergahındaki tarlalarda başlayan hasat ile günlük yevmiyesi bin 300 TL olan işçiler tarafından toplanan taze patlıcanlar, evlerde kadınlar tarafından tek tek içleri oyularak boşaltıldıktan sonra ipe geçirilip güneşte kurutularak dolmalık patlıcan halini alıyor. Hasat edilen patlıcanların kilosunun taze olarak 18 TL'ye, içleri oyulup güneşe bırakılarak kurutulduktan sonra ise bin adedinin 3 bin 500 ile 4 bin TL arasında satıldığı öğrenildi.

"2026 yılı patlıcan hasadı sezonumuz başladı"

Hasat ile ilgili bilgi veren çiftçi Mehmet Murat, "2026 yılı patlıcan hasadı sezonumuz başladı. Dolmalık patlıcanları tarlalarda yetiştiriyoruz. Sonrasında evlerde patlıcanların içi oyulur ve ardından da iplere geçirilerek dolma çatılarına serilir. Serilen dolmalık patlıcanlar güneşte kurumaya bırakılır. Dönüm olarak ortalama 400-500 kilo civarında ürün alıyoruz. Ürünlerimiz kurutmalık olduktan sonra Türkiye her yeri ile dünyanın pek çok noktasına gönderiliyor. Bu sene şuana kadar memnunuz. İşçiliği yoğun olan bir ürün. Toplaması ve oyması oldukça zor" dedi.

"Hasat biraz zor ama ekmek paramız için mecbur çalışıyoruz"

İşçilerden Seher Hatip ise "Sabah 6 gibi hasada başlıyoruz. Hava çok sıcak olduğu için de öğle saatlerinde 12.00 gibi işimizi bitiriyoruz. Hasat biraz zor ama ekmek paramız için mecbur çalışıyoruz. Allah herkese bol kazanç versin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Oğuzeli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Oğuzeli'nde dolmalık patlıcan hasadı başladı, kilosu 18 TL'den satılıyor - Son Dakika

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