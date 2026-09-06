ÖİB 4 ildeki 7 taşınmazın satışı için ihale düzenleyecek - Son Dakika
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ÖİB 4 ildeki 7 taşınmazın satışı için ihale düzenleyecek

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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ankara, İstanbul, İzmir ve Mersin'deki 7 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirmek için ihale açtı. İhalelere katılmak isteyenlerin 29 ve 30 Eylül tarihlerine kadar teklif vermesi gerekiyor.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Ankara, İstanbul, İzmir ve Mersin'deki 7 taşınmazı "satış" yöntemiyle özelleştirecek.

Başkanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'ndeki 2, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Kemerburgaz Mahallesi'ndeki 1, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Karagedik-İmar ve Bahçelievler mahallelerindeki birer ve Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi'ndeki 2 taşınmazın özelleştirilmesi için ihale düzenlenecek.

İhaleye katılmak isteyenlerin İstanbul ve İzmir ile Ankara'nın Karagedik Mahallesi'ndeki taşınmazlar için 29 Eylül'e, Ankara'nın Bahçelievler Mahallesi ile Mersin'deki taşınmazlar için 30 Eylül'e kadar teklif vermesi gerekiyor.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alıp görüşmeler yaparak "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İstanbul, Ekonomi, Ankara, Mersin, Eylül, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ÖİB 4 ildeki 7 taşınmazın satışı için ihale düzenleyecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÖİB 4 ildeki 7 taşınmazın satışı için ihale düzenleyecek - Son Dakika
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