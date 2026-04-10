OİB'de Başkan Değişimi

10.04.2026 16:57
Baran Çelik, OİB başkanlığını Kemal Yazıcı'ya devretti, yeni hedefler belirlendi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Olağan Genel Kurulu'nda 8 yıldır başkanlık görevini yürüten Baran Çelik, bayrağı Kemal Yazıcı'ya devretti.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Genel Sekreterlik binasında yapılan genel kurula, çok sayıda ihracatçı firma temsilcisi katıldı.

Genel kurulda, Ecoplas Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı, OİB'in başkanlığına seçildi.

Açıklamada genel kuruldaki konuşmasına yer verilen Yazıcı, sektörün Türkiye ihracatının yüzde 17,5'ini tek başına gerçekleştiren ülke ekonomisinin temel taşlarından biri olduğunu belirtti.

Doğrudan çalışan 300 bin kişiye, servis ve satışlar dahil 550 bin kişiye istihdam sağlandığını aktaran Yazıcı, şunları kaydetti:

"En büyük pazar olan Avrupa Birliği ülkelerinin 2035 yılında, sıfır emisyonlu araçlara geçiş planı, sektörün ihracatı açısından çok kritik bir karar. AB ülkeleri, sıfır emisyonlu araçlar konusunda kararlılar ama Çin ile rekabette zorlanıyorlar. Kendilerini Çin'e karşı koruyabilmek için 'made in Europe' kavramını geliştirdi. Biz sektör olarak, Gümrük Birliği sayesinde bu kapsamda yer alacağız ama sıfır emisyonlu araçlar için gereken teknolojilere henüz hakim değiliz. Bu durum, önümüzdeki dönemlerde ihracat açısından bir risk oluşturuyor. Eksiklerimizi hızlı bir şekilde tamamlayarak hazır hale gelmek zorundayız."

Yeni yönetim kurulu olarak üç ana başlık üzerinde çalışmak istediklerini ifade eden Yazıcı, "İlk alanı 'geleceğe hazırlanmak ve ihracat artışı' olarak belirledik. İkinci olarak 'rekabetçi otomotiv sanayisi' ve son olarak da 'güçlü birlik ve üye ilişkileri' konularına yoğunlaşma kararı verdik. Türkiye otomotiv endüstrisi ihracatını korumaya ve artırmaya yönelik stratejiler geliştirerek sektör ve ilgili kurumlar ile birlikte çalışacağız ve geleceği birlikte şekillendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmanın ardından birliğin bir önceki döneminde görev alan yönetim ve denetim kurulu üyelerine, teşekkür plaketi verildi.

Kaynak: AA

