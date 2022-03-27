OİB heyeti, otomotiv ihracatında ikinci büyük pazar Fransa'da - Son Dakika
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OİB heyeti, otomotiv ihracatında ikinci büyük pazar Fransa'da

27.03.2022 11:20
OİB heyeti, otomotiv ihracatında ikinci büyük pazar Fransa'da

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), yurt dışı heyet gezilerini Fransa ile sürdürdü.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), yurt dışı heyet gezilerini Fransa ile sürdürdü.

OİB'den yapılan açıklamaya göre, birlik tarafından düzenlenen Fransa- Renault OEM Sektörel Ticaret Heyeti, yılda 6 milyar avro Ar-Ge harcaması yapan ve dünya otomotiv sektörü devlerinden olan Fransız otomotiv endüstrisi ile dış ticaret ilişkilerini geliştirmek amacıyla başkent Paris'te temaslarda bulundu.

Sektörel ticaret heyetinde, kompozit malzemelerden elektronik malzemelere kadar birçok ürün grubunda faaliyet gösteren 14 Türk otomotiv firmasını temsilen 15 yetkili yer aldı.

Türk otomotiv sektörünün en büyük ikinci ihracat pazarı Fransa'da ikili iş görüşmeleri gerçekleştiren OİB heyeti, 3 günlük program kapsamında elektrikli araçlar başta olmak üzere geleceğin araç modellerini inceleme ve bilgi alma fırsatı da yakaladı.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik'in önderliğindeki heyet, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Ali Onaner ile bir araya geldi. Heyet, Renault Teknoloji Merkezinde satın alma yetkilileri ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Ayrıca heyet, Dizayn Merkezi'nde elektrikli araçlar başta olmak üzere geleceğin modelleri hakkında yerinde bilgi aldı. Fransa Otomobil Platformu (PFA) ve Fransa Otomobil Üreticileri Komitesi (CCFA) yetkilileri ile bir araya gelen katılımcılar, dünya ekonomisi ve sektörde yaşanan güncel gelişmeleri istişare etti.

Açıklamada temaslarına ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Baran Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yıl pandemi nedeniyle yaşanan önemli sorunlara rağmen 2020 yılına kıyasla yüzde 14 artışla 3,4 milyar dolar ihracat kaydettiğimiz Fransa, toplam sektör ihracatımızdan aldığı yüzde 11,5 pay ile Almanya'nın ardından ikinci büyük pazarımız durumunda. Ülke çapındaki 4 bin sektör firmasında 400 bin kişiye istihdam sağlayan Fransız otomotiv endüstrisi, aynı zamanda en çok patent sahibi olan sektör durumunda bulunuyor. Bu anlamda dünya otomotiv endüstrisinin önde gelen oyunculardan olan Fransa otomotiv sektörü yetkilileri ve Renault yetkilileri ile bir araya gelerek temaslarda bulunmamız büyük önem taşıyor. Heyet ziyaretimiz, Türk otomotiv sektörünün önemli bir dış ticaret partneri olan Fransız otomotiv sektörü ile mevcut ilişkileri daha ileri bir noktaya taşımak adına çok verimli oldu."

OİB heyeti, otomotiv ihracatında ikinci büyük pazar Fransa'da

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Otomotiv Endüstrisi, Türkiye, Renault, Fransa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi OİB heyeti, otomotiv ihracatında ikinci büyük pazar Fransa'da - Son Dakika


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