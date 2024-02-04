OİB, İsveç\'e otomotiv sektöründe yeşil dönüşüm gezisi düzenledi

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle yürütülen "Otomotiv Sektöründe Yeşil Dönüşüm Ur-Ge Projesi" kapsamında İsveç'e heyet gezisi düzenlendi.
Birlikten yapılan açıklamaya göre, OİB'in 21-25 Ocak'ta düzenlediği etkinlik kapsamında dünyanın önde gelen otomotiv şirketlerinden Volvo Car, Scania ve SKF ziyaret edildi.
OİB Genel Sekreter Yardımcısı Ayşe Mehtap Ekinci ile Stockholm Ticaret Müşaviri Gökhan Örnek, proje katılımcısı 12 ihracatçı firmadan 22 kişi ve Ticaret Bakanlığı yetkililerinin yer aldığı heyetin ziyareti, 2024 yılında Türkiye'den İsveç'e düzenlenen ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.
Etkinlikte, İsveç'e yönelik sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm uygulamalarının yerinde gözlemlenebilmesinin yanı sıra iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi imkanı yakalandı.
Volvo Car ziyaretinde Sürdürülebilirlik Birim Başkanı Anders Kärrberg ve satın alma ekibinin sunumlarının ardından Türk firma yetkilileri, satın alma ekipleriyle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Ziyarette, yenilikçi teknoloji ve politikaları yerinde inceleyebilme imkanı sunan fabrika ve marka deneyim merkezi turları düzenlendi.
SKF ziyaretinde de heyeti SKF Group Başkan ve Üst Yöneticisi (CEO) Rickard Gustafson karşıladı. Ardından SKF Otomotiv Başkanı Kerstin Enochsson, SKF'nin kurumsal kimliği, vizyonu, stratejisi ve sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve elektrifikasyon konularına yaklaşımını ele aldığı bir sunum yaptı.
SKF ile Türkiye arasındaki mevcut iş potansiyeli üzerinde de durulan toplantıda ayrıca SKF ve OİB iş birliğine dair gelecekte neler yapılabileceği konusu gündeme geldi.
Scania ziyaretinde de katılımcı firmalar, ilgili satın alma ekipleriyle ikili iş görüşmeleri fırsatı yakalarken, Scania yetkililerince yapılan sunumlar sırasında kurumsal vizyon ve politikaların yanı sıra karbon emisyonlarının azaltılarak üretim süreçlerini iyileştirme ve sürdürülebilir tedarik zinciri sürecinde tedarikçilerden beklentiler paylaşıldı.
Etkinlikte, ayrıca birçok önemli markayı bünyesinde barındıran ve Wallenberg Foundations AB içinde yer alan FAM AB'nin Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Buskhe ve Oskar Gustafson ile Türkiye ve İsveç arasındaki ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin değerlendirildiği bir görüşme de gerçekleştirildi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz katıldığı canlı yayında "Ekrem İmamoğlu, Yeniden Refah'a aday çıkarması için ödeme yaptı, bir şekilde fonladı" iddiasına "İspata muhtaç. İç siyasette dedikodu çok olur da bunu ispat etmek lazım. Bunu kim söylüyorsa gelsin ispatlasın" yanıtını verdi.
DEM Parti, İstanbul'da yerel seçime kendi adaylarıyla girme kararı aldı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti merkezinde yaptığı açıklamayla adayın 9 Şubat'a kadar belli olacağını söyleyerek Başak Demirtaş'ın İBB adaylığı için de "İsmi aday havuzumuzda." dedi.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen'in nişanı, cenazesinin düzenleneceği tarihe ertelendi. Şehidin babası Mehmet Gülen, acı haberi alırken, oğlunun düğününü yapacağı yerine cenazesini defnedeceğini söyledi. Şehit Gülen'in 13 yıllık memur olduğu ve 8 yıldır pilotluk yaptığı belirtildi.
İletişim Başkanlığı Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 6 Şubat Depremleri sonrası yapılan çalışmalara ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Başkanlık ekonomi ve ticareti güçlendirmeye yönelik çalışmalar, inşa çalışmaları ile eğitim, kültür ve spor alanlarında yapılan faaliyetlerle ilgili açıklama yayınladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Tuzla TOKİ Konutları hak sahipleriyle bir araya geldiği toplantıda sosyal medyada "kamerasının kapatıldığı" iddialarıyla gündeme gelen Görkem Yavuz'la karşılaştı. Şaşkınlığını gizleyemeyen Kurum, "O sen miydin?" diyerek Yavuz'la keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Yavuz, "Murat Kurum, görüntü alan kamerayı kapattı" şeklindeki haberlere ilişkin de konuştu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, sanat ve TV camiasının sevilen isimleri deprem bölgesini ziyaret etti. Züleyha Ortak, Serkan Çağrı, Melike Öcalan ve diğerleri, konteyner kentte yaşayan depremzedelere moral verdi. Ziyaretler sırasında ikramlar yapıldı, sohbetler edildi ve şarkılar söylendi. Züleyha Ortak, ünlü isimlerin depremzedelerle buluşarak moral verdiklerini belirtti.
Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırı sonrası ilk Pazar ayini yapıldı. Ayinde saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan da anıldı.
İstanbul Sultangazi'de erkek arkadaşıyla birlikte bir kuyumcu dükkanına soygun girişiminde bulunduğu esnada yakalanarak tutuklanan Azerbaycanlı Öznur Hüseynova'nın 2022 yılında motokuryelik yaparken geçirdiği bir kaza sonrası televizyonda yaşadıklarını anlattığı ortaya çıktı.
Son Dakika › Ekonomi › OİB, İsveç'e otomotiv sektöründe yeşil dönüşüm gezisi düzenledi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?